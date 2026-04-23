Ангарск, Иркутская область, 23 апреля, 2026, 12:45 — ИА Регнум. Ангарская нефтехимическая компания организовала для сотрудников дочерних предприятий «Роснефти» в Иркутской области семейный фестиваль многонациональной кухни. Мероприятие посвящено Году единства народов России и направлено на укрепление культурных связей и сохранение традиций.

Кулинарный поединок состоялся в оздоровительном комплексе «Юбилейный» в г. Ангарске — социальном объекте АНХК. Команды нефтяников и их родственников участвовали в тематических конкурсах и викторине на знание традиционных блюд народов Дальнего Востока, Сибири, Бурятии, Северного Кавказа и Крайнего Севера. Участники также состязались в приготовлении блюд на заданную тематику. Известные шеф-повара Приангарья оценивали кулинарные изделия с учетом их вкусовых качеств, сложности выполнения и подачи.

Победу в фестивале одержал команда Ангарской НХК «Сибирячки», которая представила традиционное сибирское блюдо — легендарные пельмени по-таёжному. Завершилось мероприятие совместной дегустацией приготовленных угощений.

«Роснефть» поддерживает развитие культурной жизни страны, которая отражает уникальную идентичность России, многообразие и единство ее народов, богатое национальное наследие. При участии компании реализуются крупные проекты, направленные на укрепление духовных, национальных и патриотических ценностей.