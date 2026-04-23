Ханты-Мансийск, 23 апреля, 2026, 11:31 — ИА Регнум. При поддержке «Самотлорнефтегаза», одного из ключевых добывающих активов «Роснефти», в Ханты-Мансийском технолого-педагогическом колледже создан новый учебный комплекс для практической подготовки студентов по программе сварочного производства. Проект реализован в рамках соглашения НК «Роснефть» и правительства ХМАО-Югры.

В новом комплексе создано 10 кабин из огнеупорных и шумопоглощающих материалов, оборудованных вентиляционными установками, промышленной электросетью и специализированными верстаками. Учебно-производственный комплекс оснащен современными отечественными многофункциональными сварочными аппаратами с высокими техническими характеристиками. Комплекс работает в синергетическом режиме управления с источником питания, снабжен схематической визуализацией процесса.

Студенты могут осваивать навыки предварительной обработки металла, резки и сборки конструкций. Для этого учебные места оснащены наборами профессиональных инструментов, расходными материалами, контрольно-измерительными приборами и средствами индивидуальной защиты.

Открытие современного Учебно-производственного комплекса обеспечило полный цикл образовательного процесса — от подготовки заготовки до выполнения сварочных работ и контроля качества соединений. В ходе практико-ориентированного обучения студенты получают возможность работать на оборудовании, идентичном реальному производству, что значительно повышает конкурентоспособность выпускников на рынке труда.

«Роснефть» последовательно реализует политику социального партнёрства, инвестируя в развитие кадрового потенциала в регионах присутствия. Компания ориентирована на долгосрочное развитие отрасли, формирование профессиональных компетенций у молодёжи и укрепление связи между образованием и производством.

Справка. «Самотлорнефтегаз» — один из ключевых добывающих активов «Роснефти» в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре. Предприятие ведёт разработку крупнейшего в России Самотлорского месторождения.

«Самотлорнефтегаз» на систематической основе поддерживает создание и оснащение современных лабораторных комплексов в учебных заведениях региона. В Нижневартовском филиале Тюменского индустриального университета открыт компьютерный кабинет с интерактивным имитатором освоения и эксплуатации скважин. Оснащены лаборатории по физико-химическому исследованию нефти и газа, а также по электротехнике и электронике.

Для Нефтяного института Югорского государственного университета приобретены симуляционный тренажёр установки первичной переработки нефти для обучения по специальности «переработка нефти и газа». На базе Нижневартовского строительного колледжа реализован проект по внедрению лаборатории геопространственных технологий. В многопрофильном колледже Югорского государственного университета оборудованы две учебные лаборатории.