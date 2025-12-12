Томск, 12 декабря, 2025, 13:06 — ИА Регнум. Томский научный институт «Роснефти» занял первое место во Всероссийском конкурсе лучших практик трудоустройства молодежи среди работодателей. Победа одержана в номинации «Наставник PRO: эффективные практики развития молодых профессионалов».

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть»

«Роснефть» уделяет особое внимание работе с молодежью и рассматривает это направление как одно из приоритетных в кадровой политике. В томском институте более 20 лет действует корпоративная система наставничества: молодые специалисты получают всестороннюю поддержку от опытных сотрудников.

Более чем 150 сотрудникам томского института ежегодно присваивается статус «молодой специалист», и более 100 человек становятся наставниками. Это позволяет молодежи быстрее адаптироваться к условиям работы, осваивать новые навыки и достигать высоких результатов. Все молодые специалисты института в течение трех лет наращивают профессиональные компетенции и получают повышение по должности.

Признание системы наставничества «Роснефти» на федеральном уровне подтверждает эффективность кадровой политики компании, направленной на привлечение и развитие талантливой молодежи.

Справка. Всероссийский конкурс лучших практик трудоустройства молодежи среди работодателей организован при поддержке Министерства труда РФ. В этом году в конкурсе приняли участие более 1000 организаций из 77 регионов страны. Торжественная церемония награждения состоялась в рамках Всероссийского кадрового форума в Москве.