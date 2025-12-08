Оренбург, 8 декабря, 2025, 14:49 — ИА Регнум. «Оренбургнефть», ключевой добывающий актив «Роснефти» в Приволжье, стала одним из победителей конкурса «Экологический марафон», организованного Департаментом молодежной политики Оренбургской области среди предприятий и организаций региона.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть»

Призовое место в марафоне подтверждает высокий уровень корпоративной ответственности и достижения волонтеров в сфере экологии, которые служат примером для других предприятий области.

Сохранение окружающей среды является одним из ключевых приоритетов «Оренбургнефти». В 2024 году на эти цели было направлено более 3 млрд рублей. Средства пошли на реализацию мероприятий целевой газовой программы и программы повышения надежности трубопроводов, рекультивации нарушенных земель, утилизации отходов, воспроизводства водных биоресурсов, мониторинга за состоянием окружающей среды.

По результатам реализации программы энергосбережения «Оренбургнефть» за 9 месяцев 2025 года сократила потребление энергоресурсов на 7,1 тыс. тонн условного топлива.

Работники предприятия выпустили в 2025 году в Ириклинское и Сорочинское водохранилища более 20 тыс. мальков сазана. Всего с начала реализации программы воспроизводства водных ресурсов с 2018 года в реки Волжского и Уральского бассейнов было выпущено свыше 487 тыс. мальков промысловых пород рыбы.

В ходе корпоративной акции «Экогонка» в 2025 году сотрудники «Оренбургнефти» собрали более 150 кг батареек, свыше 60 кг пластиковых крышек и более 8 тонн макулатуры.

На протяжении многих лет волонтеры предприятия организуют эколого-просветительские акции. С начала текущего года они провели уроки о бережном отношении к природе для школьников. Нефтяники приняли участие в акциях «Чистые берега», «Экотерритория», «Зеленая весна» и экоплогинге с участием молодежи «Движения первых». Волонтеры высадили более 10 тыс. сосен на территории выгоревшего участка Бузулукского бора, а также 80 саженцев в сквере «Нефтяников» в городе Бузулуке в рамках акции «Сад памяти».

«Оренбургнефть» стала инициатором проекта «Экошкола», которая объединила тысячи школьников и учителей из 20 учебных заведений Оренбуржья. Совместными усилиями в этом году участники проекта собрали более 6 тонн макулатуры. На вырученные средства организаторы приобрели саженцы и вместе с победителями акции — учениками школы № 10 города Бузулука — создали новые зеленые территории в регионе.

Успешная реализация масштабных экологических программ в Оренбуржье неоднократно отмечалась на областном конкурсе «Лидер экономики». На протяжении более 10 лет «Оренбургнефть» признается победителем в номинации «Лидер экологической ответственности», демонстрируя активную позицию в вопросах охраны окружающей среды и бережного отношения к природе.

Справка. «Оренбургнефть» — ключевой добывающий актив «Роснефти» в Приволжском федеральном округе. На долю предприятия приходится почти половина всей нефтедобычи в Оренбургской области.

За более чем 60 лет производственной деятельности накопленная добыча предприятия превысила 470 млн тонн нефти.