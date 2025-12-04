Уфа, 4 декабря, 2025, 16:21 — ИА Регнум. Мемориальный комплекс, посвящённый скважине — первооткрывательнице башкирской нефти в г. Ишимбае Республики Башкортостан — официально получил статус объекта культурного наследия регионального значения.

Скважина №702, вошедшая в историю как «Вышка бабушка», дала первый промышленный приток башкирской нефти 16 мая 1932 года. Это событие положило начало масштабному развитию нефтедобычи в Республике Башкортостан и стало важной вехой в становлении отечественной нефтяной промышленности. Мемориал, увековечивающий это достижение, служит символом трудового подвига геологов и нефтяников, заложивших основы энергетического потенциала страны. В 2022 году «Башнефть» (входит в НК «Роснефть») провела масштабную реконструкцию памятника — одной из главных достопримечательностей города.

Статуса объекта культурного наследия позволяет включить мемориал в региональные программы по сохранению историко культурного наследия и обеспечить дополнительную юридическую защиту, реставрационные работы в будущем.

«Роснефть» поддерживает инициативы, направленные на сохранение исторического и культурного наследия регионов присутствия. Компания реализует масштабные социальные и культурные проекты, содействует реставрации памятников, развитию музейных пространств и просветительских программ. Такая деятельность — часть долгосрочной стратегии по укреплению связи между промышленным развитием и сохранением культурной идентичности территорий.

«Башнефть» на протяжении многих лет участвует в проектах по сохранению историко-культурного наследия Башкортостана. В частности, при поддержке компании в 2018 году в городе Туймазы открыт памятник трудовому подвигу нефтяников. В 2024 году в городе Ишимбае реконструирована площадь Первооткрывателей башкирской нефти. В мае текущего года «Башнефть» заложила в Уфе Аллею башкирских нефтяников в честь подвигов работников отрасли в годы Великой Отечественной войны. Она находится у стелы «Уфа — город трудовой доблести» и обрамляет фотовыставку, которую организовала компания к 80-летию Победы.

Справка. АНК «Башнефть» — одно из старейших предприятий нефтегазовой отрасли страны, осуществляет добычу и переработку нефти и газа. Ключевые активы компании расположены в Республике Башкортостан. Разведка и добыча углеводородов ведется также на территории Ханты-Мансийского автономного округа — Югры, Ненецкого автономного округа, Оренбургской области и Республики Татарстан.