Волгоград, 19 ноября, 2025, 14:34 — ИА Регнум. Волгоградский научный институт «Роснефти» организовал профориентационное мероприятие для школьников и студентов молодежного проекта «Движение первых». Ученые института рассказали о роботизированной диагностике и ремонте технологических установок, а также представили юным гостям лабораторное и полевое оборудование.

ПАО «НК «Роснефть»

Молодые люди познакомились с перспективными научными направлениями, которые открывают широкие горизонты для профессионального развития. Робототехника находит применение в исследованиях нефтехимических реакторов, аддитивные технологии используются при создании запасных частей и элементов установок, инновации в области ремонта и сварки позволяют точно спрогнозировать остаточный срок службы критически важного оборудования.

Научные институты «Роснефти» на регулярной основе проводят дни карьеры для активистов «Движения первых» и обучающихся вузов и колледжей. Предоставляя информацию о профильных специальностях, их особенностях и требованиях, ученые компании способствует профессиональному самоопределению и осознанному выбору профессии.