Ростов-на-Дону, 19 ноября, 2025, 14:32 — ИА Регнум. При поддержке «Роснефти» Ростовский-на-Дону зоопарк запустил образовательную программу, посвященную белым медведям. В рамках цикла лекций специалисты расскажут посетителям об особенностях этого полярного хищника, его роли в экосистеме Арктики и мерах по сохранению популяции в дикой природе.

Участники программы также смогут наблюдать за белыми медведями, которые содержатся в зоопарке Ростова-на-Дону. Здесь живет пара полярных хищников — Айон-Велес и Комета, которые находятся под опекой «Роснефти».

Сохранение и защита белого медведя является одним из ключевых направлений экологической программы компании. Под патронажем «Роснефти» в 16 зоопарках страны находятся 35 полярных медведей. Компания обеспечивает полноценное содержание животных, включая кормление, ветеринарное обслуживание, а также строительство и ремонт вольеров. Для поддерживания физической активности медведей разработаны специальные игрушки.

«Роснефть» также осуществляет программу по спасению и реабилитации осиротевших медвежат в дикой природе. Благодаря этим усилиям с 2016 года в российской Арктике было спасено шесть животных.