Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край, 18 ноября, 2025, 16:40 — ИА Регнум. Комсомольский НПЗ (входит в нефтеперерабатывающий комплекс НК «Роснефть») оснастил испытательную лабораторию двумя новыми установками для измерения октанового числа бензинов и цетанового числа дизельных топлив. Современное цифровое оборудование усилит систему контроля качества товарной продукции.

Установки в дополнение к четырехтактному двигателю оснащены высокопроизводительным компьютером для точной и быстрой обработки результатов и передачи данных в заводскую информационную систему. Операторы в режиме реального времени отслеживают на сенсорном мониторе все необходимые параметры и получают отчет с результатами измерений.

Новые установки с высокой точностью определяют параметры детонационной стойкости бензина и воспламеняемости дизельного топлива. В данном процессе исключен «человеческий фактор». По результатам измерений формируется заключение о соответствии партии товарной продукции заявленным характеристикам, требованиям Технического регламента Таможенного союза и ГОСТов.

Испытательная лаборатория входит в состав Центральной заводской лаборатории Комсомольского НПЗ — главного звена, обеспечивающего контроль качества на всех этапах производства продукции. В область аккредитации входит свыше 70 методов исследований, ежегодно в Центральной лаборатории предприятия выполняется свыше 270 тыс. различных испытаний.

В «Роснефти» действует программа контроля качества топлива на всех этапах его производства и транспортировки — от заводского резервуара до бака автомобиля. Топливо, производимое на НПЗ компании, проходит многоступенчатую проверку, каждая партия получает паспорт качества. Ключевым звеном в этой системе являются испытательные лаборатории. Современное оборудование и высококвалифицированный персонал обеспечивают высокую точность измерений всех параметров как компонентов топлива, так и готовых нефтепродуктов.

Внедрение передовых технологий и новых решений — один из ключевых элементов стратегии «Роснефти». Компания уделяет особое внимание повышению операционной эффективности НПЗ, определяя технологическое лидерство как ключевой фактор конкурентоспособности на нефтяном рынке.

В результате мероприятий, реализованных «Роснефтью» на Комсомольском НПЗ в рамках модернизации нефтеперерабатывающих мощностей, предприятие увеличило глубину переработки сырья до 89% и расширило номенклатуру экологичных нефтепродуктов.

Справка: ООО «РН-Комсомольский НПЗ», дочернее общество НК «Роснефть», является крупнейшим нефтеперерабатывающим предприятием в Хабаровском крае и играет ключевую роль в нефтепродуктообеспечении регионов Дальневосточного федерального округа. Номенклатура продукции включает более 20 наименований.