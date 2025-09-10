Уват, Тюменская область, 10 сентября, 2025, 16:18 — ИА Регнум. Представители «РН-Уватнефтегаза» (входит в нефтедобывающий комплекс «Роснефти») посетили стойбища коренных народов, проживающих в Уватском районе Тюменской области.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть»

Нефтяники совместно с представителями администрации Уватского района, промыслово-охотничьего хозяйства «Кедровый» и Ассоциации коренных малочисленных народов Севера Сибири и Дальнего Востока провели встречи с семьями хантов на стойбищах Тямка и Немское, в ходе которых обсудили вопросы взаимодействия ведения хозяйственной деятельности и перспективы дальнейшего развития.

В ходе встреч представители предприятия вручили семьям хантов технику, необходимую для ведения хозяйства в таежных условиях — мотопомпы, бензопилу, сварочный аппарат и косилку.

В настоящее время на территории Уватского района проживают 158 представителей коренных народов Севера, 70 из которых ведут традиционный образ жизни. За несколько лет сотрудничества «РН-Уватнефтегаз» передал общинам около 170 единиц различной техники: снегоходы, лодочные моторы, электрогенераторы, мотокосы и другое.

Кроме того, предприятие оказывает адресную материальную помощь коренным народам Севера, оплачивает обучение молодежи в средних специальных и высших учебных заведениях. Нефтяники также предоставляют местным жителям доступ к зимним автомобильным дорогам и ледовым переправам, обеспечивают семьи коренных народов топливом.

«РН-Уватнефтегаз» ежегодно поддерживает проведение фестиваля «Богатство тайги Уватской», на котором коренные жители Уватского района реализуют продукцию традиционных промыслов. Кроме того, благодаря помощи нефтяников в Тюмени создан и развивается этнографический культурный центр «Дом северных людей» («Увас Мир Хот»). Здесь проводятся национальные праздники, уроки краеведения и родного языка, интерактивные экскурсии, мастер-классы по декоративно-прикладному творчеству и национальным видам спорта.

Сохранение культуры коренных народов Севера и их традиционного уклада жизни — одно из значимых направлений социальной политики «Роснефти». Предприятия компании реализуют множество проектов в регионах своей деятельности, развивают инфраструктуру северных поселков, улучшают материально-техническую базу муниципальных заведений и социальных объектов в районах исконного проживания коренных народов.

Справка. ООО «РН-Уватнефтегаз», дочернее общество НК «Роснефть», ведет разведку и разработку группы месторождений, расположенных в Уватском районе Тюменской области и ХМАО-Югре. В состав Уватского проекта входят 19 лицензионных участков, общей площадью более 25 тыс. кв. км.