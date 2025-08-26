Оренбург, 26 августа, 2025, 17:12 — ИА Регнум. Компания «Оренбургнефть» (входит в нефтедобывающий комплекс НК «Роснефть») стала обладателем главного приза конкурса «Лидер экономики Оренбуржья», а также одержала победу в номинациях «Организация высокой социальной эффективности», «Лучшее предприятие по работе с молодыми кадрами» и в двух номинациях по созданию безопасных условий труда и промышленной безопасности. Награды руководству предприятия торжественно вручил временно исполняющий обязанности губернатора Оренбургской области Евгений Солнцев.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» «Оренбургнефть» — победитель конкурса «Лидер экономики Оренбуржья»

Первые места присвоены предприятию по результатам комплексной оценки экономических и социальных показателей, также учитывался вклад в решение общественно значимых задач области. Конструктивное взаимодействие правительства Оренбургской области и «Оренбургнефти» способствует успешному экономическому развитию региона и решению задач в социальной сфере.

Благодаря внедрению новых отечественных технологий и научных разработок «Оренбургнефть» ежегодно достигает высоких производственных показателей. Предприятие — один из крупнейших налогоплательщиков региона, его деятельность дает мульпликативный эффект для экономики за счет загрузки многих предприятий в смежных отраслях. «Оренбургнефть» входит в число крупнейших работодателей области и поддерживает более 13 тыс. рабочих мест, включая сотрудников подрядных организаций. Нефтяное предприятие регулярно принимает на работу квалифицированных молодых специалистов и рабочих, преимущественно жителей региона.

Одно из ключевых направлений производственной деятельности — расширение ресурсной базы. По итогам 2024 года предприятие восполнило добычу углеводородов на 160%, прирастив запасы в объёме 14,3 млн тонн нефтяного эквивалента. Было открыто три нефтяных месторождения на Чернояровском, Новобоголюбовском и Екатериновском лицензионных участках с суммарными запасами более 6 млн тонн нефти, а также 14 новых залежей в пределах существующих месторождений на Волостновском, Ольховском, Докучаевском и ряде других участков недр.

В числе приоритетов — повышение производственной эффективности. По итогам прошедшего года результат от реализации целевой программы составил 2 млрд рублей. Были успешно проведены испытания семи инновационных технологий в бурении, капитальном ремонте скважин, энергетике и механизированной добыче. Специалисты предприятия подали 106 предложений, из которых 45 признаны рационализаторскими, девять — внедрены в производство.

Благодаря применению энергосберегающих отечественных технологий предприятие сэкономило за год более 57 млн кВт\ч электроэнергии.

«Оренбургнефть» на системной основе проводит работу по повышению культуры промышленной безопасности и охраны труда. Высокий уровень системы управления ПБОТ на предприятии подтвержден сертификатами соответствия требованиям российских и международных стандартов.

Эксперты конкурсной комиссии дали высокую оценку эффективности кадровых и социальных программ, реализуемых на предприятии. Так, в рамках программы улучшения качества жизни сотрудников и их семей 849 человек получили различные социальные выплаты от предприятия. Для работников организована амбулаторно-поликлиническая помощь, круглосуточно работают восемь здравпунктов, оснащенных необходимым оборудованием и системой телемедицинской связи.

Сотрудникам предоставляются возможности карьерного и профессионального роста, реализуется обширная программа дополнительной социальной поддержки, занятиями спортом. Данные меры способствуют поддержанию социальной стабильности в Оренбургской области.

Предприятие также реализует общественно значимые социальные проекты в регионе, развивает волонтёрское и патриотическое движение.

Справка. «Оренбургнефть» — ключевой добывающий актив «Роснефти» в Приволжском федеральном округе. На долю предприятия приходится почти половина всей нефтедобычи в Оренбургской области. За более чем 60 лет производственной деятельности накопленная добыча превысила 470 млн тонн нефти.