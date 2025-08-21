Саратов, 21 августа, 2025, 17:04 — ИА Регнум. Волонтеры Саратовского НПЗ (входит в нефтеперерабатывающий комплекс «Роснефти») организовали экологическую акцию по очистке Волги на сапбордах.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» Волонтеры «Роснефти» провели экологическую акцию на Волге

Сотрудники предприятия вместе со своими семьями прошли на сапбордах более пяти километров и собрали с водной поверхности и берегов реки 500 кг бытовых отходов. В дальнейшем мусор был рассортирован и отправлен на утилизацию.

Спортивно-экологический сплав проводится в компании третий год подряд. Волонтеры Саратовского НПЗ — активные участники акций по очистке береговых зон, городских территорий и других мероприятий, направленных на сохранение окружающей среды и формирование экологической культуры у подрастающего поколения. Работники завода ежегодно организуют и участвуют в экологических акциях регионального и федерального уровней вместе с членами своих семей, представителями «Движения первых», студентами профильных вузов и колледжей, а также учащимися «Роснефть-классов».

Экологическое волонтерство — неотъемлемая часть корпоративной культуры «Роснефти» и ее дочерних предприятий. «Роснефть» также популяризирует здоровый образ жизни и всесторонне поддерживает массовый спорт. Экологические забеги и сплавы, которые совмещают занятия спортом и заботу об окружающей среде, стали популярным направлением корпоративной программы «Энергия жизни».