Южно-Сахалинск, 7 августа, 2025, 12:25 — ИА Регнум. Работники «Сахалинморнефтегаз-Шельф» в рамках всероссийской акции «Вода России» провели уборку прибрежной линии залива Анива на острове Сахалин. Волонтеры очистили пляж длиной около трех километров. Нефтяники отсортировали мусор и отправили почти 400 кг на вторичную переработку.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» Волонтеры «Роснефти» провели уборку береговой линии Сахалина

Волонтеры «Сахалинморнефтегаз-Шельф» уже третий год подряд наводят порядок на Анивском пляже — одном из самых популярных мест отдыха жителей острова и туристов. Всего в ходе экологических акций сотрудники предприятия собрали с берега более 1,5 тонн мусора.

Работники «Сахалинморнефтегаз-Шельф» принимают активное участие в различных экологических мероприятиях. Например, летом текущего года волонтеры предприятия провели масштабную акцию по благоустройству территории Сахалинского областного ботанического сада. В 2024 году в сквере вокруг главной достопримечательности Южно-Сахалинска — областного краеведческого музея — были высажены кусты сирени.

Особое внимание «Сахалинморнефтегаз-Шельф» уделяет охране морского биоразнообразия. На протяжении почти тридцати лет на северо-восточном шельфе Сахалина ведется мониторинг охотоморской популяции серых китов. В рамках исследований ученые проводят полевые наблюдения за поведением животных, ведут работы по их фотоидентификации, осуществляют учет и акустический мониторинг.

Сохранение окружающей среды для будущих поколений — неотъемлемая часть стратегии «Роснефти». Компания и ее дочерние предприятия нацелены на достижение лидерских позиций в области минимизации воздействия на окружающую среду и экологичности производства, а также реализуют ряд комплексных программ по сохранению и восстановлению природных ресурсов.

Справка. Всероссийская акция «Вода России» является частью национального проекта «Экологическое благополучие». Инициатива способствует повышению экологической грамотности населения, привлекает внимание общественности и молодого поколения к охране и улучшению качества водных ресурсов.