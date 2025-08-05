Самара, 5 августа, 2025, 12:30 — ИА Регнум. Волонтёры компании «Самаранефтегаз» (входит в нефтедобывающий комплекс НК «Роснефть») организовали в Самарской областной детской библиотеке выставку и творческий мастер-класс для младших школьников. Мероприятие проведено в рамках экологического просветительского проекта «Рыбное богатство Волги».

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть»

Экспозиция была создана при участии лаборатории популяционной экологии Института экологии Волжского бассейна Российской академии наук. На стендах были представлены изображения как распространенных, так и редких пород рыб, в числе которых — занесенные в Красную книгу Самарской области и России.

В ходе мероприятия «Самаранефтегаза» дети познакомились с подробным описанием рыб, которых можно встретить в Волге и ее притоках: судак, тюлька, окунь, золотой карп, щука, стерлядь и другие. Кураторы выставки рассказали, почему рыбы имеют различные форму и окрас, где они обитают и чем питаются.

Юные участники акции узнали о необходимости рационального использования природных ресурсов и защите окружающей среды. Ребята приняли участие в мастер-классе по рисованию акриловыми красками на речной гальке, создав собственные художественные произведения. По итогам мероприятия все дети получили в подарок памятные сувениры.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть»

Просветительские мероприятия «Самаранефтегаза» направлены на воспитание у подрастающего поколения экологической культуры, распространение знаний о природе.

Сохранение окружающей среды для будущих поколений — неотъемлемая часть стратегии «Роснефти». Компания и ее дочерние предприятия нацелены на достижение лидерских позиций в области минимизации воздействия на окружающую среду, повышение экологичности производства, сохранение экосистем.

Волонтеры предприятий компании регулярно участвуют в очистке берегов водоемов от мусора и в зарыблении акваторий рек в регионах своей деятельности. Так, работники «Самаранефтегаза» несколько раз в год выпускают мальков стерляди и сазана в Саратовское водохранилище, помогая сохранить редкие виды рыб. За последние два года благодаря самарским нефтяникам 170 тысяч мальков ценных и промысловых пород населили акваторию Волги.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть»

Справка. АО «Самаранефтегаз», дочернее общество НК «Роснефть», ведет производственную деятельность на территории Самарской и Оренбургской областей.