Уфа, 17 июля, 2025, 16:02 — ИА Регнум. Три продукта нефтехимического завода «Уфаоргсинтез» (входит в «Роснефть») удостоены золотых знаков федерального конкурса «Всероссийская марка (III тысячелетие). Знак качества ХХI века».

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» «Уфаоргсинтез» победил в конкурсе «Всероссийская марка (III тысячелетие)»

Конкурс нацелен на продвижение качественных товаров, услуг и передовых технологий российского рынка, решение задач импортозамещения. Лауреатам присваивается «Знак качества XXI века», имеющий четыре степени: бронзовый, серебряный, золотой, платиновый.

Продукция «Уфаоргсинтеза» оценивалась по ряду параметров, таких как контроль качества на предприятии, стабильность технологического режима производств, соответствие продуктов нормативным требованиям. Почетную золотую награду получили ацетон технический, полиэтилен высокого давления и каучук СКЭПТ.

Ацетон, произведенный на предприятии, отличается высокой степенью чистоты: массовая доля основного вещества — 99,9%. Ацетон — ценный промышленный растворитель, который получил широкое применение в производстве лекарственных средств, лаков, оргстекла, хлороформа, ацетатного шелка и др. Является также исходным сырьем в многочисленных химических синтезах.

В «Уфаоргсинтезе» получают широкий марочный ассортимент полиэтилена высокого давления в зависимости от назначения. Продукт применяется для изготовления предметов домашнего обихода, игрушек, изделий медицинского назначения, различных пленок, скотча, при производстве полимерных труб для водо− и газоснабжения, электроизоляционных материалов, кабельной продукции, термоклея, корпусов для лодок, автомобилей, деталей технической аппаратуры и т.д.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» «Уфаоргсинтез» победил в конкурсе «Всероссийская марка (III тысячелетие)»

Каучук СКЭПТ — синтетический эластомер, обладающий высокими физико-механическими и диэлектрическими свойствами, а также атмосферо− и термостойкостью. «Уфаоргсинтез» является единственным в России производителем каучука СКЭПТ, который применяется в кабельной промышленности, при производстве резинотехнических изделий, герметиков, клея, кровельных материалов и многого другого.

Справка. «Уфаоргсинтез» — нефтехимическое предприятие «Башнефти» (входит в «Роснефть»). Производит более 30 видов продукции, качество которой соответствует мировым аналогам. «Уфаоргсинтез» входит в число лидеров в отрасли по крупнотоннажному выпуску продукции органического синтеза, а также широкого спектра полимеров.