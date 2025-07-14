Южно-Сахалинск, 14 июля, 2025, 12:16 — ИА Регнум. Волонтеры «Сахалинморнефтегаз-Шельф» (проект «Сахалин-1») провели масштабную акцию по благоустройству территории Сахалинского ботанического сада — отдела Ботанического сада-института Дальневосточного отделения Российской Академии наук, который играет ключевую роль в изучении и сохранении флоры островного региона.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» Волонтеры «Роснефти» помогли благоустроить Сахалинский ботанический сад

В экспозициях ботанического сада представлены как характерные для Сахалина растения — краснокнижные эндемики и сахалинское высокотравье — так и растения, привезенные из других регионов и успешно адаптированные к сложным островным условиям: высокой влажности, перепадам температур и обводненным почвам. Благодаря этой работе на Сахалине были акклиматизированы некоторые виды сирени, гортензий, кленов, елей, рябин. Особой популярностью у жителей Сахалина пользуются жимолость и голубика.

Сотрудники предприятия вместе со своими семьями выполнили значительный объем работ для поддержания экспозиций сада. Более 120 кв. метров территории с коллекцией яблонь и спирей было расчищено от сорной растительности и зарослей шиповника, что обеспечит растениям лучшие условия для роста. В ходе акции была также проложена новая удобная дорожка, которая значительно упростит доступ посетителей к уникальной рододендроновой экспозиции. Кроме того, волонтеры подготовили участок территории для создания на нем композиции из декоративных многолетников и газона.

Волонтерство — важный элемент корпоративной культуры «Роснефти». Корпоративная программа «Платформа добрых дел» объединяет добровольцев, которые участвуют в различных экологических и социальных благотворительных проектах.