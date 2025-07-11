Новокуйбышевск, Самарская область, 11 июля, 2025, 12:56 — ИА Регнум. Новокуйбышевская нефтехимическая компания (входит в «Роснефть») награждена дипломом победителя за участие в мероприятиях всероссийского экологического субботника «Зеленая весна» — 2025, а также за инициативу и значимый вклад в сохранение окружающей среды.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» АО «ННК» стало победителем всероссийской экологической акции

Предприятие принимает участие в масштабной акции более пяти лет. Только в этом году почти тысяча сотрудников компании присоединились к экологическому «марафону», в рамках которого прошли общегородские и заводские субботники, акции по уборке и благоустройству общественных территорий, популярных у жителей Новокуйбышевска и Самары зон отдыха.

Особое внимание нефтехимики уделяют охране водных объектов: ежегодно проводят уборку волжских берегов и островов, природных источников, прибрежных зон рек Криуша и Татьянка, местных озер и водоемов, участвуют в восстановлении биологических ресурсов Волги.

Всего в период проведения акции новокуйбышевские нефтехимики привели в порядок более 35 га общественных и природных территорий, собрали и вывезли около 12 тонн мусора и прошлогодней листвы, высадили почти 10 тыс. саженцев деревьев и цветов.

Добровольческие экологические инициативы — неотъемлемая часть корпоративной культуры НК «Роснефть». Компания нацелена на достижение лидерских позиций в области минимизации воздействия на окружающую среду и экологичности производства.