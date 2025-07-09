Казань, 9 июля, 2025, 14:34 — ИА Регнум. Компания «РН-Смазочные материалы» (оператор бизнеса смазочных материалов НК «Роснефть») подготовила пакет продуктов для комплексного обслуживания сельскохозяйственной техники. Предлагаемая линейка масел и пластичных смазок «Роснефть», применяемая в тракторной и специальной агротехнике, дает возможность потребителям повысить эффективность технического обслуживания и надежность работы техники и оборудования.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» «Роснефть» представила комплекс смазочных материалов для сельхозтехники

«Роснефть-Смазочные материалы» представила пакет продукции на международной выставке «Агроволга-2025» в Казани. Специалисты компании провели консультации для эксплуатантов сельхозтехники и дали рекомендации по наиболее эффективному применению продукции в различных узлах и агрегатах. Использование комплекса фирменных смазочных материалов позволяет сэкономить время на поиски подходящих продуктов, исключить риски применения масел не по назначению. Применение высококачественной продукции «Роснефти» продлевает безотказную работу машин, что в результате сокращает расходы предприятий агрокомплекса на эксплуатацию тракторов, комбайнов и другой сельхозтехники.

Масла серии Rosneft Revolux D3 специально разработаны для надежной защиты двигателей тракторов, комбайнов, погрузчиков и другой техники отечественного и импортного производства. Они обеспечивают высокую степень защиты двигателя даже в тяжелых условиях, в том числе на увеличенных интервалах замены.

Масла серии Rosneft Revolux D5 — это высококачественные продукты, которые предназначены для тяжелых дизельных двигателей. Они сохраняют чистоту цилиндропоршневой группы, защищая от образования отложений.

Пластичные многофункциональные литиево-комплексные смазки серии Rosneft Plastex Lithium Complex EP и Rosneft Plastex Lithium Complex EP HD предназначены специально для смазывания узлов сельскохозяйственной техники, работающих при повышенных нагрузках в высокой запыленности и влажности — типичных для агропрома условиях.

Справка. ООО «РН-Смазочные материалы», специализированное дочернее предприятие НК «Роснефть», которое занимается разработкой новых видов продукции, реализацией и продвижением смазочных материалов компании.

Высококачественные масла и присадки производятся на семи предприятиях НК «Роснефть». Ассортимент смазочных материалов включает более 1000 позиций и позволяет удовлетворить потребности как крупных промышленных предприятий, так и частных потребителей.