Новокуйбышевск, Самарская область, 10 июня, 2025, 15:02 — ИА Регнум. Просветительский проект Новокуйбышевской нефтехимической компании (входит в нефтехимический комплекс «Роснефти») вошел в книгу «50 лучших проектов национальной премии в области развития общественных связей «Серебряный лучник». Научно-популярный фестиваль «Парк наук» призван развить интерес детей и подростков к научным знаниям, инновационной деятельности, рассказать в доступной форме о значимости естественных наук.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» Фестиваль «Роснефти» назван лучшим проектом национальной премии

Новокуйбышевская нефтехимическая компания инициировала «Парк наук» в 2015 году, он стал первым в стране просветительским фестивалем подобного формата. Специалисты на мастер-классах по химии, физике, робототехнике в увлекательной форме объясняют детям природу различных явлений окружающего мира. Под руководством молодых ученых из ведущих вузов самарского региона юные исследователи проводят свои первые научные эксперименты.

В 2024 году гостями фестиваля стали 400 школьников. Всего за десять лет проведения «Парка наук» участниками увлекательных научных мастер-классов стали более пяти тысяч юных жителей Самарской области. Своими руками они провели около девяти тысяч научных экспериментов. В 2024 году фестиваль стал лучшим проектом в номинации «Продвижение технологий будущего» регионального этапа национальной премии «Серебряный лучник».

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» Фестиваль «Роснефти» назван лучшим проектом национальной премии

В настоящее время новокуйбышевские нефтехимики ведут подготовку к следующему «Парку наук», который пройдет этой осенью.

Справка. Национальная премия в области коммуникаций «Серебряный лучник» учреждена в 1997 году Торгово-промышленной палатой РФ, Российским союзом журналистов и Российской ассоциацией по связям с общественностью. Премией отмечаются авторы наиболее значимых работ, профессионалы, внёсшие существенный вклад в развитие коммуникационной отрасли. Лучшие практики включаются в специальное издание «50 лучших проектов национальной премии в области развития общественных связей «Серебряный лучник». Это не имеющее аналогов издание включает в себя успешно реализованные проекты в сфере социальных, международных, маркетинговых и бизнес-коммуникаций.

АО «Новокуйбышевская нефтехимическая компания», дочернее общество «Роснефти», крупный производитель продукции нефтехимии, газопереработки и органического синтеза.