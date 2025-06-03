Уфа, 3 июня, 2025, 15:05 — ИА Регнум. Товары нефтеперерабатывающих и нефтехимических предприятий «Башнефти» (входит в структуру «Роснефти») стали победителями конкурса «Лучшие товары Башкортостана» — регионального этапа Всероссийского конкурса программы «100 лучших товаров России». Лауреатами и дипломантами конкурса стали восемь продуктов «Башнефти».

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» Продукция «Башнефти» признана лучшей в Башкортостане

Продукты «Уфаоргсинтеза» признаны лучшими в номинации «Продукция производственно-технического назначения»: альфаметилстирол, бален (полипропилен), жидкие продукты пиролиза, а также каучук СКЭПТ.

«Уфаоргсинтез» — единственный в России производитель каучуков СКЭПТ. Продукт используется в автомобильной, кабельной промышленности, в производстве герметиков, клея и многого другого. Победа в конкурсе особенно символична: 95 лет назад академик Сергей Лебедев впервые в нашей стране получил синтетический каучук промышленным способом.

Предприятие также отмечено дипломом I степени в номинации «Лучшая система менеджмента качества». На «Уфаоргсинтезе» система качества ISO 9001 интегрирована с системой энергетического менеджмента ISO 50 001, полностью внедрен процессный подход в управление производством. Это позволяет повышать энергоэффективность всех технологических процессов.

Нефтеперерабатывающие заводы «Башнефти» в этом году впервые представили на конкурс топливо судовое остаточное, бензин каталитического крекинга, топочный мазут, компрессорное минеральное масло. Все эти продукты стали лауреатами конкурса.

Топливо судовое остаточное производства завода «Башнефть-Уфанефтехим» соответствует современным международным экологическим стандартам, отличается от аналогов пониженным содержанием серы, что позволяет значительно снизить воздействие водного транспорта на окружающую среду.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» Продукция «Башнефти» признана лучшей в Башкортостане

Бензин каталитического крекинга от «Башнефть-УНПЗ» обладает высоким октановым числом и позволяет увеличить эффективность работы двигателей внутреннего сгорания. Топочный мазут экспортный этого же завода используется в качестве топлива для транспортных средств, стационарных котельных и технологических установок. Кроме того, сотрудник завода «Башнефть-УНПЗ» стал победителем в номинации «Лучший менеджер по качеству».

Компрессорное масло производства «Башнефть-Новойла» обладает повышенными эксплуатационными свойствами, в том числе антиокислительными и противокоррозионными. Победители регионального этапа представят Башкортостан на федеральном конкурсе «100 лучших товаров России», итоги которого подведут в ноябре, в Международный день качества.

Справка. АНК «Башнефть» — одно из старейших предприятий нефтегазовой отрасли страны, ведет деятельность с 1932 года. Осуществляет добычу, переработку нефти и газа.

«Уфаоргсинтез» — нефтехимическое предприятие «Башнефти». Производит более 30 видов продукции, качество которой соответствует мировым стандартам качества. «Уфаоргсинтез» входит в число лидеров в отрасли по крупнотоннажному выпуску продукции органического синтеза, а также широкого спектра полимеров.

Нефтеперерабатывающий комплекс «Башнефти» включает «Башнефть-УНПЗ», «Башнефть-Уфанефтехим», «Башнефть-Новойл». Предприятия выпускают более 200 наименований продукции, среди которых автомобильные бензины Евро-5 и Евро-6, дизельные топлива, а также водород, мазут, сера, углеводородные газы для коммунально-бытового потребления, судовые топлива, гранулированная и комовая сера, нефтяные битумы, параксилол, более 20 наименований различных масел.