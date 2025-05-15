Нягань, Югра, 15 мая, 2025, 16:40 — ИА Регнум. Компания «РН-Няганьнефтегаз» (входит в нефтедобывающий комплекс «Роснефти») оснастила современными учебными тренажерами аудиторию Няганского технологического колледжа. Проект реализован в рамках соглашения о сотрудничестве между ПАО «НК «Роснефть» и правительством Ханты-Мансийского автономного округа — Югры.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» «РН-Няганьнефтегаз» оснастила спецоборудованием технологический колледж

Новое оборудование позволит будущим разработчикам нефтяных и газовых месторождений, не покидая учебной аудитории, познакомиться с устройством нефтяной скважины, изучить принципы работы и устройство электроприводных центробежных насосов, научиться работать на пульте гидроразрыва пласта. Комплексное оборудование существенно усиливает возможности профильной подготовки студентов по ключевым направлениям нефтегазовой отрасли.

Занятия на таких тренажерах способствуют развитию логического и проектного мышления, а также совершенствуют навыки практического решения актуальных инженерно-технических задач.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» «РН-Няганьнефтегаз» оснастила спецоборудованием технологический колледж

В рамках стратегии «Роснефть 2030» компания и дочерние предприятия поддерживают государственные инициативы в сфере образования и развития кадрового потенциала страны. Выпускники Няганского технологического колледжа проходят практику на месторождениях «РН-Няганьнефтегаз», сотрудники и ветераны предприятия проводят мастер-классы для студентов колледжа.

Справка. «РН-Няганьнефтегаз» — основное нефтедобывающее предприятие г. Нягани. Ведет промышленную эксплуатацию Красноленинского свода месторождений на трех лицензионных участках Ханты-Мансийского автономного округа — Югры.