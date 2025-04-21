Москва, 21 апреля, 2025, 14:43 — ИА Регнум. Волонтеры «Роснефти» в честь Национального дня донора крови в России и к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне приняли участие в донорских акциях. В этом году донорами крови стали более 1,5 тысячи сотрудников дочерних предприятий компании. Среди них почти 180 человек носят звание «Почётный донор России» — они сдавали кровь более 40 раз.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» Более 1,5 тысячи волонтеров «Роснефти» стали донорами крови в 2025 году

Всероссийскую донорскую инициативу «Код донора. Защитники Отечества» поддержали 50 молодых специалистов предприятия «Таас-Юрях Нефтегазодобыча», 16 из них сдали кровь впервые.

К 80-летию Победы донорскую акцию приурочили нефтепереработчики Комсомольского НПЗ. Здесь регулярно сдают кровь 200 человек, 40 из них являются почётными донорами. В этом году в День донора банк крови Хабаровского края пополнили более 50 сотрудников.

В «ТомскНИПИнефть» прошла акция «Донорство крови: связь поколений», посвященная 80-летию Великой Победы. В ней приняли участие 90 работников института.

С начала 2025 года в донорских акциях приняли участие более 50 волонтеров «РН-Юганскнефтегаза». Всего на предприятии работает свыше 1,2 тыс. доноров. Более ста сотрудников «РН-Няганьнефтегаза» регулярно принимают участие в донорских инициативах, которые проходят в компании.

В «Тюменнефтегазе» в этом году волонтерами-донорами стали 55 человек, в том числе шесть почётных доноров. Более 70 сотрудников «РН-Уватнефтегаза» также присоединились к Национальному дню донора крови — из них десять стали донорами впервые.

В донорской инициативе приняли участие 50 нефтяников «Верхнечонскнефтегаза», из них 16 человек имеют звание «Почётный донор России».

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» Более 1,5 тысячи волонтеров «Роснефти» стали донорами крови в 2025 году

Ежегодно более 300 нефтяников «РН-Ванкор» принимают участие в донорских мероприятиях, 20 волонтеров являются почетными донорами. В течение двух дней работы выездной бригады центра крови на предприятии «Славнефть-Красноярскнефтегаз» участниками донации стали более 130 работников. К традиционному Дню донора присоединились более 70 волонтеров «Восточно-Сибирской нефтегазовой компании», восемь из которых — почетные доноры.

Банки крови в Красноярском крае регулярно пополняют работники Ачинского НПЗ, 25 из них имеют звание «Почетный донор России».

Сотрудники самарской группы предприятий компании приняли участие в донорских инициативах. Возможностью пополнить региональный банк крови воспользовались 200 волонтёров Новокуйбышевского и Куйбышевского НПЗ. На Новокуйбышевском НПЗ 30 человек носят звание «Почетный донор России».

Новокуйбышевская нефтехимическая компания приняла участие в акции в 19-й раз. В этом году на нее откликнулись 130 доноров. Для удобства работников мобильная станция переливания крови приезжает на предприятие два раза в год.

Ежемесячно для пациентов лечебных учреждений Иркутской области сдают кровь около 350 работников Ангарской нефтехимической компании, более 1,5 тыс. нефтехимиков предприятия являются донорами.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» Более 1,5 тысячи волонтеров «Роснефти» стали донорами крови в 2025 году

Активное участие в донорском движении принимают также работники проектных институтов компании в Уфе и Москве.

Волонтёрство — важный элемент корпоративной культуры «Роснефти». В компании реализуется программа «Платформа добрых дел», в рамках которой сотрудники участвуют в различных историко-культурных, экологических и социально-гуманитарных мероприятиях, в том числе развивают донорское движение.