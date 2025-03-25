Ханты-Мансийск, 25 марта, 2025, 14:06 — ИА Регнум. В рамках Спартакиады трудящихся, приуроченной к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, нефтяники «РН-Няганьнефтегаз» завоевали титул чемпионов города Нягани в соревнованиях по настольному теннису. В юбилейный исторический год команда предприятия подтвердила свое лидерство и высокий уровень спортивного мастерства.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» Теннисисты «РН-Няганьнефтегаз» победили на турнире в честь 80-летия Победы

Городская Спартакиада трудящихся охватывает такие виды спорта, как футбол, баскетбол, лёгкая атлетика, бильярд, плавание, шахматы, настольный теннис, пулевая стрельба, лыжные гонки, перетягивание каната, и объединяет все коллективы города. Сборная «РН-Няганьнефтегаз» является победителем Спартакиады по итогам командного зачёта прошлого года.

В спортивном сезоне, посвященном памятному событию, более 200 спортсменов «РН-Няганьнефтегаз» активно участвуют в командных и личных первенствах, демонстрируя отличные результаты. Например, волейбольная сборная открыла турнир уверенной победой, а лыжники предприятия уже завоевали серебро.

Развитие спорта и поддержка здорового образа жизни сотрудников — приоритеты социальной политики «Роснефти». Спортсмены «РН-Няганьнефтегаз» проводят регулярные тренировки в спортзале и на свежем воздухе. Для совершенствования спортивных навыков команда привлекает лучших тренеров местных спортивных школ и действующих профессиональных спортсменов. Кроме того, для работников предприятия организовано бесплатное посещение спортзалов и бассейна.

Справка. АО «РН-Няганьнефтегаз», дочернее общество НК «Роснефть», ведет промышленную эксплуатацию Красноленинского свода месторождений на лицензионных участках, которые расположены на территории Ханты-Мансийского автономного округа — Югры.