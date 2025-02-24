Москва, 24 февраля, 2025, 16:47 — ИА Регнум. Онлайн-курс научно-популярных лекций «Полет надо льдами. Морские птицы Российской Арктики», разработанный «Роснефтью» совместно с негосударственным институтом развития «Иннопрактика», занял призовое место в международном конкурсе Edtek Award.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» Онлайн-курс «Роснефти» о птицах Арктики отметили на международном конкурсе

В создании курса приняли участие ученые ведущего научного центра страны — Арктического и Антарктического научно-исследовательского института (ААНИИ) при поддержке Арктического научного центра компании. Лекции доступны всем желающим на образовательной платформе «Лекториум».

Курс основан на материалах экологического атласа «Роснефти» «Морские птицы Российской Арктики». Лекции ведет кандидат биологических наук, ведущий научный сотрудник ААНИИ Мария Гаврило. В ходе обучения слушатели узнают много интересного об основных видах птиц, обитающих в Арктике, а также особенностях их поведения, размножения, среде обитания и угрозах, с которыми они сталкиваются. Материалы курса содержат уникальные художественные иллюстрации и карты, научные данные о состоянии белой чайки, полученные в ходе многолетних исследовательских работ «Роснефти».

«Роснефть» реализует в арктическом регионе комплексную научную программу исследований. С 2012 года компания провела уже более 50 экспедиций в пяти морях Арктики и собрала уникальный пласт информации о регионе. Такие масштабные научные работы не проводились со времен СССР. Геологические, океанологические, гидрометеорологические и экологические исследования проводятся совместно с ведущими научными институтами страны.

В этом году «Роснефть» запустила новую программу по сохранению биоразнообразия под названием «Тамура». Ее цель — актуализировать информацию о состоянии ключевых видов животных региона, в том числе его биоиндикаторов. До 2027 года на полуострове Таймыр пройдут исследования северного оленя, белого медведя, ценных видов птиц, а также рыб в устье реки Енисей. Всего за четыре года будет проведено 10 экспедиций.

Полученные в рамках экспедиций научные данные используются при подготовке экологических атласов компании. С 2016 года компания совместно с «Иннопрактикой» выпустила уже более 10 книг, среди которых «Карское море», «Море Лаптевых», «Морские млекопитающие Российской Арктики и Дальнего Востока», «Черное и Азовское моря», «Виды — биологические индикаторы состояния морских арктических экосистем», «Баренцево море». Публикации сопровождают уникальные художественные иллюстрации, фотографии и карты. Издания доступны всем желающим в электронном виде на сайте компании.

Справка. В 2020 году «Роснефть» запустила курс лекций по биологии Чёрного и Азовского морей на площадке «Лекториум». В разработке учебного курса принимали участие эксперты в области геологии, гидрологии и биологии морей. Слушатели курса получили актуальную информацию о состоянии экосистем Чёрного и Азовского морей, изменениях, которые происходят в акваториях в связи с природными и антропогенными факторами.

В 2022 году «Роснефть» совместно с компанией «Иннопрактика» и МГУ имени М. В. Ломоносова запустила онлайн-проект «Открытые лекции» на онлайн-площадке «Битва умов». Цикл лекций ведущих геологов, биологов, геохимиков, гидрометеорологов и других ученых страны направлен на понимание целостности экосистем и расширяет представление об экологии, о формировании суши, водных бассейнов и донных ландшафтов. В 2023 году «Роснефть» совместно с «Иннопрактикой» разработала онлайн-курс лекций «Загадки океана. Морские млекопитающие России», который знакомит слушателей с особенностями поведения моржей и белых медведей, их средой обитания, природными и антропогенными угрозами.