Оренбург, 21 февраля, 2025, 15:28 — ИА Регнум. Компания «Оренбургнефть», ключевой добывающий актив «Роснефти» в Приволжском федеральном округе, по итогам 2024 года получила экономический эффект в размере 2 млрд рублей благодаря работе по повышению производственной эффективности.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» Эффект от внедрения инноваций в «Оренбургнефти» в 2024 г. составил 2 млрд рублей

Соответствующая программа реализуется на предприятии с 2018 года. За это время нефтяникам удалось внедрить 139 новаторских решений, общий экономический эффект которых превысил 13 млрд рублей.

В 2024 году сотрудники предприятия разработали 24 новаторских решения. Одна из наиболее важных разработок — новые технические требования для обсадных колонн скважин в условиях присутствия сероводорода, разработанные совместно со специалистами научного института «Роснефти» в Самаре и позволяющие сократить затраты на трубную продукцию на 30%. Экономический эффект разработки превысил 350 млн рублей. Также во взаимодействии с самарским научным институтом специалисты предприятия разработали упрощенную интегрированную модель месторождения — цифровую программу, в которую вносятся все данные по эксплуатации скважин. Эта разработка позволяет оптимизировать добычу нефти.

Свыше 190 млн рублей удалось сэкономить благодаря изменению конструкции горизонтальных скважин Западно-Долговского месторождения, что сделало бурение более эффективным и безопасным, позволило исключить нештатные ситуации.

Совместно с научным институтом «Роснефти» в Уфе сотрудники «Оренбургнефти» завершили обширную научно-исследовательскую работу, позволяющую определить предельное соотношение потоков жидкостей с разных объектов предприятия в трубопроводе. Её результаты позволят более качественно проводить обезвоживание продукции скважин на разных месторождениях при подготовке нефти к транспортировке.

В «Оренбургнефти» передовые технологии применяются во всех направлениях деятельности, позволяя существенно повысить надёжность и рентабельность производственных процессов. Поиск и внедрение актуальных и востребованных технологий ведется с учётом специфики месторождений региона.

В прошлом году специалисты предприятия успешно завершили испытания 7 отечественных инновационных технологий в бурении, капитальном ремонте скважин, энергетике и механизированной добыче. Сотрудники подали 106 инновационных предложений, из которых 45 были признаны рационализаторскими. Девять технологий уже внедрены в производство.

Повышение производственной эффективности (ППЭ) — один из ключевых элементов Стратегии «Роснефть-2030: надежная энергия и глобальный энергетический переход». Компания проводит масштабную работу, направленную на сокращение эксплуатационных затрат, в том числе за счет внедрения передовых технологических решений.

Справка. АО «Оренбургнефть», дочернее предприятие НК «Роснефть», ведёт геологоразведочные работы на 28 лицензионных участках, расположенных на территории Оренбургской и Самарской областей. Накопленная добыча — более 470 млн тонн. Ежегодно сотрудники обеспечивают подачу порядка 35 паспортов ППЭ, более 80 рационализаторских предложений, испытывают порядка 25 новых технологий по основным направлениям деятельности.