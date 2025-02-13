Уватский район, Тюменская область, 13 февраля, 2025, 13:07 — ИА Регнум. Накопленная добыча «РН-Уватнефтегаза» (входит в нефтедобывающий комплекс НК «Роснефть») достигла 145 миллионов тонн нефти с начала эксплуатации месторождений Уватского проекта, расположенных на юге Тюменской области. Предприятие обеспечивает около 80% всего объема добываемой в регионе нефти.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» «Роснефть» добыла 145-миллионную тонну нефти на Уватском проекте

Высокие производственные показатели достигнуты благодаря внедрению специалистами «РН-Уватнефтегаза» новых технологий, успешному проведению разведочных работ, эффективной работе добывающего фонда, насчитывающего тысячу скважин на 24 открытых месторождениях углеводородов.

В течение года на Уватском проекте проведено более 380 геолого-технических мероприятий на действующем фонде скважин, что на 10% выше показателя прошлого периода, с дополнительной добычей нефти более 500 тыс. тонн. За 2024 год объем эксплуатационного бурения составил 628 тыс. метров. В прошлом году на Уватском проекте введено в эксплуатацию новое месторождение — Северо-Немчиновское, а также получен первый промышленный приток нефти на Южно-Венихъяртской площади. Запускной дебит горизонтальной скважины втрое превысил средние показатели по региону и составил более 300 тонн нефти в сутки.

Предприятие активно наращивает ресурсную базу, изучая новые лицензионные участки. В геологоразведке в 2024 году проходка превысила 27 тыс. метров, успешность поисково-разведочного бурения составила 100%. Проведены полевые сейсморазведочные работы на новых площадях Еловая, Успешная и Восточно-Герасимовская. По результатам ГРР открыты девять новых залежей углеводородов.

Для эффективного освоения месторождений в труднодоступной болотистой местности на Уватском проекте применена стратегия по созданию хабов — центров с единой инфраструктурой, к которым поэтапно присоединяются менее крупные месторождения-спутники. В настоящее время на Увате действуют четыре хаба: Восточный, Протозановский, Тямкинский и Кальчинский, инфраструктура которых постоянно расширяется.

На месторождениях Уватского проекта продолжается строительство новых объектов добычи и подготовки нефти и газа, межпромысловых трубопроводов, объектов энергогенерации и социальной инфраструктуры. В 2024 году предприятие приступило к созданию промышленной инфраструктуры Таврического месторождения, а также ввело в эксплуатацию новую электрическую подстанцию «Тальция» 110/10кВ 2×6,3МВА, которая обеспечит перспективные потребности добычной инфраструктуры Протозановского хаба.

Для повышения эффективности производства предприятие активно внедряет инновационные разработки «Роснефти», такие как информационно-технологическая система «Сфера 3D», которая содержит более 3 тыс. цифровых двойников объектов и более 5,7 тыс. двойников транспортных средств. Система позволяет оперативно принимать верные технические решения.

В прошлом году на предприятии проведено семь опытно-промышленных испытаний новой техники и технологий, давших существенный экономический эффект.

«РН-Уватнефтегаз» — крупнейшее предприятие «Роснефти» в Тюменской области, один из основных недропользователей, налогоплательщиков и работодателей региона. Реализацию Уватского проекта сегодня обеспечивают более 2,7 тыс. сотрудников предприятия и почти 7 тыс. сотрудников подрядных организаций. «РН-Уватнефтегаз» создает для них условия для комфортного проживания, в том числе на автономных месторождениях. По итогам работы в социальной сфере предприятие стало победителем регионального этапа конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности» сразу в нескольких номинациях, в том числе — за лучшие условия для работников с семьями.

На Уватском проекте применяются современные технологии, обеспечивающие высокую степень защиты окружающей среды, промышленной безопасности и охраны труда. Предприятие ведет системную работу по лесовосстановлению и сохранению водных биологических ресурсов региона. За последние пять лет «РН-Уватнефтегаз» высадил 6 млн саженцев сосны и ели, а также выпустил в реки Обь-Иртышского бассейна более 6,6 млн мальков ценных видов рыб. Кроме того, предприятие поддерживает научные исследования, например по сохранению в Тюменской области популяции лесного северного оленя, и ведет активную эколого-просветительскую работу.

Почти 25 лет «РН-Уватнефтегаз» играет значимую роль в социально-экономическом развитии Тюменской области. В рамках действующего соглашения между НК «Роснефть» и регионом предприятие ежегодно оказывает поддержку медицинским, спортивным, культурным и образовательным учреждениям. В рамках корпоративной программы непрерывного обучения «Школа-колледж/вуз-предприятие» в регионе 10 лет работают «Роснефть-классы», которые со школьной скамьи готовят будущих специалистов для нефтяной отрасли.

Также предприятие тесно взаимодействует с коренными народами Уватского района, содействуя сохранению их уникальной национальной культуры и уклада жизни.