Тюмень, 25 декабря, 2024, 14:51 — ИА Регнум. «РН-Уватнефтегаз» (входит в нефтедобывающий комплекс «Роснефти») подвел итоги грантового проекта по изучению популяции орлана-белохвоста на юге Тюменской области. В рамках проекта ученые Тюменского государственного университета создали биотехническую программу, направленную на повышение численности орлана-белохвоста, и подготовили электронный справочник «Птицы юга Тюменской области».

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» При поддержке «Роснефти» ученые создали карту гнездования орлана-белохвоста

Орнитологические работы подобного рода на территории юга Тюменской области проводились впервые. Ученые обследовали обширную территорию на юге области. Общий километраж автомобильных, водных и пеших маршрутов составил 2 300 км. По итогам экспедиций зарегистрировано обитание 115 видов птиц, в том числе 11 занесенных в Красные книги России и региона.

Ученые установили, что орлан-белохвост заселил большую часть юга Тюменской области, преимущественно территории пойменных лесов вблизи крупных рек и озер. В рамках экспедиций зарегистрировано 37 особей, зафиксировано гнездование семи пар, что свидетельствует о тенденции к увеличению популяции. Впервые удалось зафиксировать точные сроки кладки яиц. Орнитологи полагают, что суммарная численность орланов-белохвостов в пределах юга Тюменской области может составлять 140-160 пар.

Ученые разработали биотехническую программу, направленную на увеличение численности орлана-белохвоста. Рекомендации по снижению антропогенного влияния на пернатых в период насиживания кладок включают установление охранной зоны вокруг гнезд орланов радиусом 400-600 м, максимальное сохранение древесной растительности, профилактику пожаров, обустройство искусственных гнездовий, а также экологическое просвещение населения региона.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» При поддержке «Роснефти» ученые создали карту гнездования орлана-белохвоста

По итогам проекта составлена электронная карта-схема, отражающая основные гнездовые участки орлана-белохвоста на территории области, а также уникальный информационный справочник «Птицы юга Тюменской области». Каталог включает наиболее важную информацию о 326 видах птиц и будет полезен не только для специалистов, но и всех любителей природы.

Сохранение окружающей среды для будущих поколений — неотъемлемая часть корпоративной культуры «Роснефти». В Компании реализуется ряд комплексных программ по сохранению и восстановлению природных ресурсов. «Роснефть» организует исследования и опекает многие виды редких птиц и животных в России.

«РН-Уватнефтегаз» с 2022 года реализует грантовые программы. За это время представителями экологического и научного сообществ на соискание грантов предприятия было подано более 30 проектов.

Например, в рамках грантовой программы в этом году ученые разработали электронную информационную базу редких и охраняемых растений Уватского района, в которую вошли данные о более чем 50 видах растений. Кроме того, в рамках успешного взаимодействия с предприятием тюменские ученые третий год занимаются вопросами сохранения популяции северного лесного оленя и краснокнижных птиц Уватского района.