Уфа, 9 декабря, 2024, 12:54 — ИА Регнум. Уфимский научный институт «Роснефти» подвел итоги масштабного ИТ-марафона. В этом году состоялись три соревнования, которые охватили более 800 участников из 64 городов. Общий призовой фонд составил 4,2 млн рублей*.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» «Роснефть» провела масштабный марафон ИТ-соревнований

Десятилетию науки и технологий был посвящён Академический турнир — уникальное соревнование для аспирантов и студентов старших курсов физико-математических и технических специальностей, а также кандидатов и докторов наук. Участники разрабатывали математические алгоритмы и программу для интерпретации данных электрического каротажа — одного из самых распространённых геофизических методов исследования скважин.

Жюри отобрало четыре решения. Главный приз достался Дмитрию Прохорову и Веронике Чепеленковой из Института нефтегазовой геологии и геофизики им. А. А. Трофимука (г. Новосибирск).

Лучшие результаты соревнования найдут применение в наукоемком программном комплексе «РН-ПЕТРОЛОГ», предназначенном для интерпретации данных геофизических исследований скважин и лабораторных исследований керна.

В рамках ИТ-марафона также прошла Лига геонавигации, которая охватила более 150 сотрудников компаний и студентов вузов. С сентября по ноябрь они соревновались в онлайн-турах, выполняя задания, посвященные ключевым нефтегазовым регионам России. В итоге в финал прошли 22 специалиста из девяти компаний и 21 студент из восьми вузов.

Участники прокладывали траекторию скважины в программном комплексе «РН-ГОРИЗОНТ+», разработанном специалистами научного института «Роснефти» для геологического сопровождения бурения горизонтальных скважин и боковых стволов. Перед геонавигаторами стояла задача удержаться в нефтенасыщенном пласте, оперативно реагируя на непредвиденные ситуации. Лучше всех с этим справился Николай Круглов из Института геологии и разработки горючих ископаемых (г. Москва) в категории «Профессионалы» и Кирилл Косарев, представляющий Новосибирский государственный университет, в категории «Студенты».

Хакатон для программистов-робототехников в этом году объединил 220 участников из 25 городов. По итогам отборочного тура в финал прошли 10 команд. Заочно они собирали и программировали роботизированные установки, которые должны перемещаться по поверхности резервуара, создавать его 3D-модель и отслеживать своё положение в режиме реального времени.

В Москве участники презентовали свои решения компетентному жюри. В тройку призёров вошли команды Самарского университета, Тюменского индустриального университета, ИТМО и Иннополиса. Их разработки будут использованы в волгоградском научном институте «Роснефти», где создают роботов для обследований труднодоступных объектов.

*до вычета налогов

Справка. ИТ-марафон «Роснефти» проходит с 2019 года. За шесть лет было проведено 19 соревнований, которые охватили более 6700 участников из 13 стран и 140 городов. ИТ-соревнования решают стратегические задачи нефтегазовой отрасли, придают импульс развитию системы образования, раскрывая новые грани взаимодействия с высшими учебными заведениями.

Участники ИТ-соревнований осваивают новые технологии, перспективные направления цифровизации и робототехники, что позволяет повысить их профессиональные компетенции. Компания получает в ответ свежие идеи, нестандартные решения и новые подходы к вызовам, которые стоят перед нефтегазовой отраслью.