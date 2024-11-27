Рязань, 27 ноября, 2024, 16:30 — ИА Регнум. Волонтеры Рязанской нефтеперерабатывающей компании (входит в структуру «Роснефти») вместе с юннатами детской экологической организации «Хозяин Мещеры» и молодёжи из «Движения первых» провели акцию «Покорми зубра» в Окском государственном природном биосферном заповеднике.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» Волонтеры Рязанской НПК провели акцию «Покорми зубра» в Окском заповеднике

В настоящее время в питомнике на территории резервата подрастают и готовятся к расселению в новые места обитания 35 зубрят, в том числе семь появившихся на свет в этом году. Заповедник более полувека принимает участие в международной программе по восстановлению популяции европейского зубра. Это один из самых древних видов животных, сохранившихся на сегодняшний день. Млекопитающее занесено в Красную книгу России как вид, находящийся под угрозой исчезновения, поэтому сохранение его популяции — ключевая задача специалистов питомника.

Волонтеры передали в питомник более двух тонн кормов, яблоки, морковь, тыкву, кабачки, картофель и капусту, необходимые для полноценного рациона редких животных. Зоологи рассказали школьникам о повадках и уходе за зубрами и показали, как можно их подкармливать.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» Волонтеры Рязанской НПК провели акцию «Покорми зубра» в Окском заповеднике

Участники акции посетили Музей природы заповедника, где представлена экспозиция мещерской фауны из почти 200 предметов. С помощью интерактивной доски совершили виртуальный тур по разным уголкам резервата: ознакомились с его ландшафтами и водными объектами, редкими видами растений и животных.

РНПК поддерживает инициативы юных волонтеров-экологов «Хозяин Мещеры» с 2011 года. За это время проведено более 160 мероприятий, направленных на экологическое воспитание детей, познание окружающего мира и истории региона.

С 2023 года сотрудники РНПК совместно с участниками «Движения первых» высадили 135 саженцев лиственных деревьев в самом густонаселенном районе Рязани, провели субботник в парке мемориального музея П. П. Семенова-Тян-Шанского, в рамках Всероссийского чемпионата «Безграничные экспедиции» провели эколого-научную экспедицию в Окском заповеднике.

Поддержка РНПК инициатив общественных молодежных организаций и проведение совместных акций вносит вклад в патриотическое воспитание и формирование у детей и подростков экологической культуры.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» Волонтеры Рязанской НПК провели акцию «Покорми зубра» в Окском заповеднике

Справка. Окский государственный природный биосферный заповедник — один из старейших в России, входит в Международную систему биосферных резерватов. Образован в 1935 году для сохранения природного комплекса Мещеры. На его территории обитают 123 вида животных, занесённых в третье издание Красной книги Рязанской области, 266 видов птиц, 6 видов рептилий, 11 видов амфибий, 39 видов рыб. Здесь произрастают 880 видов сосудистых растений.

В заповеднике действуют два питомника: журавлей и зубров. За годы деятельности в питомнике вырастили более 500 журавлей и более 300 зубров, выпущенных по всему миру, помимо этого за время работы в зубрятнике родилось 506 телят.