Нягань, Югра, 14 ноября, 2024, 13:20 — ИА Регнум. Сотрудники «РН-Няганьнефтегаз» (добывающий актив «Роснефти») провели экологическую акцию «Кормушка добра», в которой приняли участие более ста детей сотрудников предприятия и активисты «Движения первых».

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» «РН-Няганьнефтегаз» провел семейную экологическую акцию «Кормушка добра»

Основная цель акции — помощь птицам в преодолении зимних холодов, которые в ХМАО-Югре могут длиться с октября по апрель. Экологи предприятия рассказали детям об особенностях питания и кормления птиц, обитающих в регионе. В свою очередь, профессиональные художники провели для ребят мастер-класс по росписи кормушек.

Поддержка семейных ценностей является одним из важнейших приоритетов социальной политики «Роснефти». Компания уделяет внимание развитию творческого потенциала детей сотрудников.

Специалисты «РН-Няганьнефтегаз» активно вовлекают детей города в экологические инициативы, которые способствуют развитию чувства ответственности за природу и формируют экологическое сознание с раннего возраста. Реализация подобных инициатив создает возможности для совместного творчества и активного участия сотрудников и их семей в охране окружающей среды.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» «РН-Няганьнефтегаз» провел семейную экологическую акцию «Кормушка добра»

Справка. «РН-Няганьнефтегаз», основное нефтедобывающее предприятие на территории города Нягани, ведет промышленную эксплуатацию Красноленинского свода месторождений на лицензионных участках, которые расположены на территории Ханты-Мансийского автономного округа — Югры.