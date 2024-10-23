Самара, 23 октября, 2024, 14:42 — ИА Регнум. Куйбышевский НПЗ (входит в самарскую группу заводов «Роснефти») подтвердил соответствие системы экологического менеджмента предприятия требованиям международного стандарта ISO 14 001:2015. Такое заключение сделали независимые эксперты по результатам ресертификационного аудита, проведённого на заводе.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» Куйбышевский НПЗ подтвердил соответствие стандарту экоменеджмента

Забота об экологии — неотъемлемая часть корпоративной культуры «Роснефти». Компания нацелена на достижение лидерских позиций в области минимизации воздействия на окружающую среду и экологичности производства. Дочерние предприятия компании реализуют ряд комплексных программ по сохранению и восстановлению природных ресурсов.

Сертификат свидетельствует о высокой экологической ответственности Куйбышевского НПЗ и приверженности принципам международного стандарта, определяющего порядок построения эффективной системы экологического менеджмента на промышленных предприятиях. Его цель — способствовать развитию производства при одновременном снижении воздействия на окружающую среду.

В ходе ресертификационного аудита на Куйбышевском НПЗ эксперты особо отметили внедрённую на предприятии систему мониторинга экологической безопасности. Так, экологические параметры работы завода контролируются с помощью современного комплекса, состоящего из лаборатории воздушной среды, трёх стационарных экологических постов и мобильной станции. Современное высокоточное оборудование позволяет проводить около 10 тыс. анализов атмосферного воздуха по 11 показателям ежемесячно.

На предприятии реализуется масштабная инвестиционная программа «Роснефти» по модернизации мощностей переработки, в ходе которой возрастают не только производственные показатели, но и существенно повышается уровень экологической безопасности. Общий объём вложений Куйбышевского НПЗ в охрану окружающей среды превысил 12 млрд руб. за последние шесть лет.

Сохранение значимых природных объектов в регионе производственной деятельности Куйбышевского НПЗ также является важной частью рационального природопользования. Предприятие ведёт большую работу по восстановлению лесов, восполнению водных биоресурсов, благоустройству природных источников воды. В течение года волонтёры завода высадили более 3 тыс. саженцев дуба, сосны, кедра, берёзы на территориях парков, скверов и лесничеств Самарского региона. В Саратовское водохранилище выпущено более 76 тыс. мальков ценных пород рыбы.

Эффективность природоохранных мероприятий Куйбышевского НПЗ подтверждают высокие оценки экспертов и ежегодные награды престижных экологических конкурсов — «ЭкоЛидер», «Лидер природоохранной деятельности России», «ЭкоРавновесие» и других.