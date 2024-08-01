Сызрань, Самарская область, 1 августа, 2024, 13:22 — ИА Регнум. Центральная заводская лаборатория нефти и нефтепродуктов Сызранского НПЗ успешно прошла процедуру подтверждения соответствия национальному стандарту ГОСТ ISO/IEC 17 025-2019 «Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий» и критериям аккредитации. Данная сертификация подтверждает объективность, стабильность и точность результатов измерений лаборатории, что гарантирует надежность контроля качества продукции завода и повышает уровень доверия потребителей.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» Лаборатория Сызранского НПЗ подтвердила соответствие нацстандарту

Аудит включал оценку уровня технической оснащенности лаборатории, компетентности персонала, проверку документов, которые регламентируют деятельность подразделения. В ходе выполнения практического задания сотрудники лаборатории продемонстрировали высокий уровень профессиональной подготовки.

Центральная заводская лаборатория Сызранского НПЗ — современный аналитический комплекс. За год здесь проводится около 800 тыс. испытаний, применяется более 150 методов. Лаборатория аккредитована в национальной системе Росаккредитации и внесена в четыре реестра аккредитованных лабораторий Евроазиатского экономического союза по оценке соответствия автомобильных бензинов, дизельных и судовых топлив, мазута, битума, нефти и сжиженных углеводородных газов.

Обеспечение высокого качества нефтепродуктов — приоритетная задача НК «Роснефть». На всех этапах производства, транспортировки, хранения и реализации топлива действует многоступенчатая система «Гарантированный контроль качества». На нефтеперерабатывающих заводах компании реализуется масштабная программа модернизации производственных мощностей, позволяющая неуклонно повышать качество продукции и осваивать выпуск новых видов нефтепродуктов.

Справка. Сызранский НПЗ (входит в самарскую группу заводов «Роснефти») выпускает более 20 наименований нефтепродуктов, в том числе — автомобильные бензины и дизельное топливо высшего экологического класса, низкосернистое судовое топливо RMLS 40, сжиженные газы, битумы и др.

Качество выпускаемой продукции предприятия обеспечено многоуровневой системой контроля — от входной проверки сырья и реагентов до оценки соответствия товарной продукции требованиям стандартов и технических условий.

Оснащение центральной заводской лаборатории поддерживается на высоком техническом уровне. В настоящее время здесь используется более 800 единиц современного оборудования.