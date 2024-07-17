Эвенкийский муниципальный район, Красноярский край, 17 июля, 2024, 15:29 — ИА Регнум. При поддержке «Роснефти» поселок Куюмба в Эвенкийском районе Красноярского края отметил юбилей ‑ 100 лет со дня основания. Населенный пункт, в котором проживают представители коренных народов Севера, находится в непосредственной близости от Куюмбинского месторождения, разработку которого ведет «Славнефть-Красноярскнефтегаз».

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» В Эвенкии при поддержке «Роснефти» отметили 100-летний юбилей поселка

В праздничном концерте приняли участие солисты Красноярского театра оперы и балета. Для детей организовали представление с играми и увлекательными конкурсами. Для всех желающих художники провели мастер-класс по технике рисования картин с использованием нефти, добытой здесь же, на родной земле куюмбинцев.

Для юных жителей Куюмбы нефтяники построили современную детскую площадку. Яркий детский городок установили в центре поселка. Горки, башенки, лестницы, качели и песочницы на площадке сделаны из современных прочных и безопасных материалов.

«Роснефть» неизменно придерживается принципов высокой социальной ответственности и уделяет особое внимание созданию благоприятной социальной среды в регионах присутствия. Поддержка коренных малочисленных народов Севера, сохранение их культуры, традиционного уклада жизни и улучшения бытовых условий является одним из значимых направлений деятельности компании. Благодаря Компании в территориях присутствия строятся дома, учреждения здравоохранения, детские сады и школы, культурно-досуговые и спортивные комплексы, стадионы и спортивные площадки, а также проводятся праздники для сохранения культуры и традиций Севера.

Справка. «Славнефть-Красноярскнефтегаз» — совместное предприятие ПАО «НК «Роснефть» (оператор) и ПАО «Газпром нефть» — осуществляет геологическое изучение, разведку и добычу углеводородов на пяти лицензионных участках общей площадью более 18 тыс. кв. км в Эвенкийском муниципальном районе Красноярского края.

Благодаря применению высокоэффективных методов геологоразведки, бурения и испытания скважин «Славнефть-Красноярскнефтегаз» является одним из отраслевых лидеров по темпам прироста запасов углеводородного сырья.