Якутск, 10 июля, 2024, 15:08 — ИА Регнум. Компания «Таас-Юрях Нефтегазодобыча» (входит в нефтедобывающий комплекс НК «Роснефть») выпустила в приток реки Ахтаранды более 1 миллиона мальков сиговой породы — пеляди. Всего за девять лет предприятие пополнило реки Вилюйского водохранилища Республики Саха (Якутия) на более 5,4 млн рыбной молоди сиговых пород.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» «Таас-Юрях Нефтегазодобыча» выпустила в реки Якутии более 1 млн рыб

Выпуск рыбы осуществлялся с участием представителей «Таас-Юрях Нефтегазодобычи», Росрыболовства, региональных природоохранных организаций и рыбзавода. Мальков выращивают на рыбоводном заводе в воде из Вилюйского водохранилища, что облегчает их последующую адаптацию. Специалисты посчитали количество и массу мальков и бережно доставили к водоему в специальных кислородных контейнерах, предназначенных для длительных транспортировок. Для выпуска выбрали максимально подходящее по температурному режиму и глубине место.

В естественной среде за полгода рыба сможет вырасти до 55 см длиной и набрать 3 кг веса, а через несколько лет дать потомство, что положительно повлияет на восстановление популяции.

К экологической акции нефтяников традиционно присоединились студенты базовой кафедры «Нефтегазовое дело» Мирнинского политехнического института. Приобщение молодых людей к ценностям «Роснефти», в числе которых — забота об окружающей среде — одно из направлений эколого-просветительской работы компании. Студенты познакомились с технологическими процессами рыбзавода и подготовкой мальков к «большому плаванию».

Сохранение окружающей среды для будущих поколений — одно из ключевых направлений стратегии «Роснефти». Компания реализует ряд комплексных программ по сохранению и восстановлению природных ресурсов, а также стремится к максимальной экологичности производства и минимизации воздействия на окружающую среду.

В «Таас-Юрях Нефтегазодобыче» реализуется комплексный подход к обеспечению экологической безопасности. Для достижения наилучших показателей предприятие совершенствует подходы к управлению природоохранной деятельностью и наращивает масштабы экологических мероприятий. Волонтеры предприятия принимают активное участие в озеленении и уборке территорий, а также во всероссийских субботниках — «Чистые берега», «Вода России», «Зеленая весна».

Справка. ООО «Таас-Юрях Нефтегазодобыча» ведет деятельность на 11 лицензионных участках, расположенных на территории Республики Саха (Якутия). Предприятие ведет разработку Центрального блока и Курунгского лицензионного участка Среднеботуобинского нефтегазоконденсатного месторождения, которое входит в число крупных активов «Роснефти» в Восточной Сибири.