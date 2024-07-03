Нягань, Югра, 3 июля, 2024, 16:05 — ИА Регнум. Сотрудники «РН-Няганьнефтегаз» (входит в нефтегазодобывающий комплекс «Роснефти») провели в городе Нягани масштабные работы по благоустройству и озеленению придомовых территорий почетных ветеранов нефтегазовой отрасли, первооткрывателей Красноленинского свода месторождений.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» «РН-Няганьнефтегаз» провел экологическую акцию в Нягани

Нефтяники установили вазоны и высадили сотни цветов и кустарников. В экологической акции приняли участие молодые специалисты и волонтеры предприятия.

Решение природоохранных задач является одним из приоритетных направлений деятельности предприятия. «РН-Няганьнефтегаз» уделяет особое внимание сохранению лесов и поддержанию биоразнообразия водных ресурсов. В рамках программы по лесовосстановлению только за 2023 год высажено более 720 тыс. саженцев сосны сибирской и обыкновенной на площади более 200 га, также выпущено в водоемы Обь-Иртышского бассейна более 5,5 млн мальков ценных видов рыб.

Сотрудники предприятия ежегодно участвуют во Всероссийских акциях «Сохраним лес» и «Зеленая весна». В Нягани сотрудники предприятия высадили хвойную аллею, которая ежегодно расширяется новыми молодыми деревьями.

Справка. АО «РН-Няганьнефтегаз», дочернее предприятие НК «Роснефть», ведет промышленную эксплуатацию Красноленинского свода месторождений на трех лицензионных участках, которые расположены на территории Ханты-Мансийского автономного округа — Югры.

По итогам 2023 года РН-Няганьнефтегаз» инвестировал в природоохранные и природовосстановительные мероприятия более 585 млн рублей. Средства направлены на реализацию газовой программы, программу повышения надежности трубопроводов, утилизацию буровых отходов, лесовосстановление, восполнение водных биоресурсов.