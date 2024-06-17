Красноярск, 17 июня, 2024, 13:54 — ИА Регнум. Специалисты «Верхнечонскнефтегаза» (входит в нефтегазодобывающий комплекс НК «Роснефть») в 2023 году внедрили 19 проектов повышения производственной эффективности. Экономический эффект от реализации утвержденных проектов составил 2 млрд рублей.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» 2 млрд рублей получил «Верхнечонскнефтегаз» от внедрения инноваций

Системная работа по повышению производственной эффективности объектов — один из ключевых элементов стратегии «Роснефти». Компания проводит масштабную работу по сокращению эксплуатационных затрат своих производственных объектов, в том числе за счет внедрения передовых технологических решений.

За счет применения технологии двухпакерной компоновки, которая позволяет отсекать обводненные интервалы, был увеличен приток нефти и получены дополнительные 39 тыс. тонн нефти с девяти горизонтальных скважин Верхнечонского месторождения.

Еще один проект, благодаря которому повышена эффективность работы предприятия — внедрение технологии внутрикустовой закачки в систему поддержания пластового давления. Ее применение на 27 добывающих скважинах позволило получить дополнительную добычу нефти в объеме более 10 тыс. тонн.

За шесть лет реализации «Верхнечонскнефтегазом» программы повышения производственной эффективности в производство было внедрено 92 предложения сотрудников. Экономический эффект от рационализаторских решений превысил 5,5 млрд рублей. Предложения касаются не только усовершенствования технологических процессов, но и улучшения условий труда, повышения уровня промышленной и экологической безопасности. На предприятии рассматривают все поступающие от работников проекты, наиболее эффективные внедряются в производство.

Справка. АО «Верхнечонскнефтегаз», дочернее общество НК «Роснефть», разрабатывает Верхнечонское нефтегазоконденсатное месторождение — одно из крупнейших в Восточной Сибири. Оно расположено в Катангском районе Иркутской области.

Предприятие также является оператором работ на лицензионных участках «Роснефти» в Иркутской области и Красноярском крае.