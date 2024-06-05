Уфа, 5 июня, 2024, 16:25 — ИА Регнум. Научный институт «Роснефти» в Уфе организовал профориентационное мероприятие для школьников из общероссийского объединения детей и молодежи «Движение первых». В рамках проекта «В гостях у ученого» 50 учащихся городских школ познакомились с профессией эколога.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» Школьники «Движения первых» побывали в гостях у экологов «Роснефти»

На интерактивной лекции школьники узнали, как представители «зеленой» профессии помогают нефтяникам добывать природные ресурсы без ущерба для окружающей среды. Специалисты института также рассказали, какой вклад в решение глобальных экологических проблем могут вносить повседневные действия людей.

Школьники также узнали, как в лабораториях института с помощью новейшего аналитического оборудования проводятся химические анализы проб поверхностных, подземных и питьевых вод, почв и атмосферного воздуха. Специалисты уфимского научного института ежегодно анализируют свыше 6 тыс. проб воды, более 2 тыс. проб атмосферного воздуха и около 500 проб почв с разных месторождений. Таким образом, экологи института вносят свой вклад в природоохранную деятельность компании.

Новые знания по экологии школьники закрепили в познавательной викторине, самые внимательные получили подарки от организаторов.

Экологический урок продолжил цикл познавательных встреч нефтяников с учениками «Движения первых». Совместная работа знакомит школьников с профессиями нефтегазовой отрасли, помогая им определить своё профессиональное будущее.

Сохранение окружающей среды для будущих поколений — неотъемлемая часть стратегии и корпоративной культуры «Роснефти». Компания нацелена на достижение лидерских позиций в области минимизации воздействия на окружающую среду и экологичности производства.