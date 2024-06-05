Оренбург, 5 июня, 2024, 12:25 — ИА Регнум. Компания «Оренбургнефть», ключевой добывающий актив «Роснефти» в Приволжье, во Всемирный день окружающей среды организовала масштабную экологическую акцию «Экотерритория».

Пресс-служба ПАО НК «Роснефть» «Роснефть» провела в Оренбургской области акцию «Экотерритория»

В рамках акции сотрудники предприятия совместно с молодежью всероссийского «Движения первых» и учениками «Роснефть-классов» приняли участие в экологическом забеге, в ходе которого очистили 2 кв. км прибрежной территории в месте слияния рек Бузулук и Самара. Совместными усилиями команды собрали порядка 5 т мусора.

Кроме того, для школьников и активистов «Движения первых» экологи предприятия провели интерактивную лекцию об экологических проектах, которые реализует «Оренбургнефть» в Оренбургской области, и о роли компании в сохранении лесов и восполнении водных биоресурсов.

«Оренбургнефть» инвестирует значительные средства в природоохранную и природовосстановительную деятельность. За 10 лет зелёные инвестиции предприятия превысили 10 млрд рублей. Нефтяники ежегодно высаживают саженцы деревьев в районах присутствия и вносят весомый вклад в озеленение территорий. За последние три года высажено порядка 3 тыс. молодых сосен, елей, лип, берез.

В 2023 году в рамках федерального проекта «Сохранение лесов» волонтеры собрали более 300 кг желудей для высадки на территории государственного лесного фонда. Силами нефтяников и активистов «Движения первых» в национальном парке «Бузулукский бор» расчищена тропа и создан новый экологический маршрут.

Особое внимание «Оренбургнефть» уделяет восстановлению популяции ценных пород рыб в водоемах области. За последние пять лет в бассейны рек Волга и Урал нефтяники выпустили более 425 тыс. мальков сазана, толстолобика и стерляди.

На предприятии создана система внутреннего экологического мониторинга, которая позволяет держать на контроле общую экологическую ситуацию в районах производственной деятельности, а также состояние природных компонентов: воды, почвы, воздуха.

Сохранение окружающей среды для будущих поколений — неотъемлемая часть корпоративной культуры НК «Роснефть». Компания нацелена на достижение лидерских позиций в области минимизации воздействия на окружающую среду и экологичности производства.

Справка. «Оренбургнефть» — крупнейшее нефтедобывающее предприятие Оренбургской области, осуществляет производственную деятельность более 60 лет. Предприятие на системной основе реализует программы повышения надежности трубопроводов, рационального использования попутного нефтяного газа, рекультивации земель, повышения энергоффективности, сохранения водных ресурсов и биоразнообразия, обеспечивает мониторинг окружающей среды.

Работники предприятия принимают активное участие в экологических проектах и акциях по озеленению и уборке территорий, волонтеры организуют флешмобы и велопробеги. Традиционными для нефтяников стали сбор макулатуры, отработанных батареек и пластиковых крышек. В 2023 году «Оренбургнефть» одержала победу в региональном конкурсе «Лидер экономики» в номинации «Лидер экологической ответственности».