Бузулук, Оренбургская область, 17 мая, 2024, 13:48 — ИА Регнум. Самарский научный институт «Роснефти» открыл современную лабораторию в городе Бузулуке Оренбургской области. Новое подразделение создано для контроля качества реагентов, применяемых в процессах бурения, добычи и подготовки нефти одного из крупнейших добывающих обществ компании — «Оренбургнефти».

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» «Роснефть» ввела в эксплуатацию новую лабораторию в Оренбургской области

Лаборатория укомплектована современным и высокоточным оборудованием отечественного производства, которое позволяет осуществлять контроль качества реагентов и их соответствие техническим условиям по основным показателям: температуре застывания, кинематической вязкости, внешнему виду и плотности, скорости коррозии и др.

Ежегодно специалисты лаборатории смогут проводить более четырёх тысяч исследований. Расположение объекта в центре нефтедобычи западного Оренбуржья позволит повысить эффективность логистики, обеспечить оперативность проведения исследований и вовлечения химических реагентов в производственные процессы.

Справка. АО «Оренбургнефть» — ключевой добывающий актив «Роснефти» в Приволжском федеральном округе, ведет разработку нефтяных и газовых месторождений на протяжении 60 лет. Основные запасы сосредоточены на Сорочинско-Никольском, Покровском, Пронькинском месторождениях Оренбургской области. Накопленная добыча составляет более 456 млн тонн нефти. За последние пять лет предприятие ввело в разработку 30 новых месторождений.