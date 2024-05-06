Оренбург, 6 мая, 2024, 12:13 — ИА Регнум. Сотрудники компании «Оренбургнефть», ключевого добывающего актива «Роснефти» в Поволжье, организовали масштабную эколого-патриотическую акцию «Память поколений» с участием ветеранов, молодежи «Движения первых» и учащихся «Роснефть-классов».

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» «Оренбургнефть» провела патриотическую акцию «Память поколений»

В рамках акции студенты и школьники создали видеоролики, в которых правнуки воинов-победителей рассказали о героической истории своей семьи. Всего на конкурс было прислано более 50 творческих работ, лучшие кадры транслировались на региональном телеканале. Все ребята получили памятные сертификаты, а победители — дипломы и брендированные призы от предприятия.

Для участников творческого конкурса волонтеры «Оренбургнефти» провели мастер-класс по созданию памятных фоторамок для ветеранов. Готовые работы волонтеры передали ветеранам Великой Отечественной войны, проживающим в регионах деятельности предприятия.

Участники акции также посетили музей «Оренбургнефти», где в ходе экскурсии ветераны-нефтяники рассказали юному поколению о вкладе предприятия в Победу. Город Бугуруслан, где разрабатывались первые в Оренбуржье залежи нефти, в годы войны называли вторым Баку. Полторы тысячи нефтяников были призваны на фронт, а их места на буровых и промыслах заняли женщины и дети — ровесники участников патриотического мероприятия. Даже с таким рабочим коллективом добыча нефти продолжала расти, к 1945 году она поднялась в 10 раз. Фронт получил от оренбургских нефтяников почти миллион тонн нефти, обеспечивавшей боеготовность танковых армий на протяжении всей войны.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» «Оренбургнефть» провела патриотическую акцию «Память поколений»

В одном из центров нефтедобычи — г. Сорочинске Оренбургской области — активисты «Движения первых» и школьники региональных «Роснефть-классов» высадили 79 саженцев березы, по количеству лет, прошедших с первого празднования Дня Победы в Мае 1945 года. Новые деревья улучшат фильтрацию воздуха в одном из оживленных районов города вблизи центральных транспортных магистралей.