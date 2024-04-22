Тюмень, 22 апреля, 2024, 17:33 — ИА Регнум. Более 100 волонтеров предприятий «Роснефти» и школьников «Движения первых» провели в Тюменской области экологическую акцию по очистке береговой территории озера Андреевское. Сотрудники «РН-Уватнефтегаза», «Тюменнефтегаза», тюменского корпоративного научного центра, а также молодые активисты собрали более 1 тонны мусора на площади около 10 га. Также на берегу озера волонтеры установили стенд с информацией о водном объекте и обитающих в его окрестностях птицах и животных.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» «Роснефть» провела экологическую акцию по уборке берега тюменского озера

Сохранение окружающей среды для будущих поколений — один из ключевых принципов деятельности «Роснефти». Компания реализует ряд масштабных экологических программ, является лидером в области минимизации воздействия на окружающую среду и повышения экологичности производства.

Масштабная волонтерская акция была направлена на формирование у молодого поколения бережного отношения к природе. Во время мероприятия дети сотрудников предприятий «Роснефти» и школьники «Движения первых» участвовали в просветительской викторине, посвященной богатой и разнообразной природе России.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» «Роснефть» провела экологическую акцию по уборке берега тюменского озера

Предприятия компании на протяжении ряда лет успешно взаимодействуют с ученым сообществом Тюменской области, реализуя важные экологические проекты. Благодаря грантовой поддержке «РН-Уватнефтегаза» ученые впервые провели ретроспективный анализ космических снимков и расчет изменений площади водных объектов Тюменской области. Полученные данные показали, что общая площадь всех озер юга Тюменской области увеличилась на 119 кв. км (около 3,5%).

Вместе с тем ученые определили, что из 250 крупных озер девять водоемов испытывают воздействие антропогенных факторов, влияющих на поверхностный сток влаги и насыщение вод минеральными элементами, применяемыми в сельском хозяйстве. Это озера Черное, Большое Белое, Урашное, Порай, Карасье, Щучье, Большие Арталы, Лебяжье и Айгинское. Данные водные объекты, по мнению ученых, нуждаются в особой защите.

«Тюменнефтегаз» проводит комплексные экологические и биологические исследования уникального памятника природы — озера Соленого. По гидрохимическому составу его вода сравнима с водой Мертвого моря. В ходе полевых работ ученые зафиксировали в окрестностях озера 428 видов флоры и фауны, а также разработали четыре маршрута экологических троп, на каждой из которых будут установлены информационные стенды, площадки для корма животных, искусственные гнездовья для птиц, а также локации историко-культурного назначения.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» «Роснефть» провела экологическую акцию по уборке берега тюменского озера

Кроме проектов по изучению и охране водных объектов, компания совместно с тюменскими учеными решает задачи сохранения биоразнообразия региона. При поддержке «РН-Уватнефтегаза» тюменские ученые занимаются вопросами сохранения популяции северного лесного оленя и краснокнижных птиц Уватского района. По результатам исследований, проведенных на площади около 8800 кв. км, было отмечено обитание 117 видов птиц, в том числе орлана-белохвоста и черного дрозда, а также около 60 особей оленя. На основе полученных данных эксперты разработают меры по сохранению ареала обитания животных и птиц и созданию условий по увеличению численности их популяций.

Справка. Озеро Андреевское — крупнейший пресный водоём площадью более 16 кв. км в окрестностях города Тюмени. На его береговой территории обнаружено более 30 археологических памятников, здесь создан музей-заповедник.

Посреди Андреевского озера находится Козлов мыс — особо охраняемая территория, памятник природы регионального значения. Здесь произрастают редкие и нехарактерные для данной местности растения, а также встречается несколько видов краснокнижных животных.

Информация о флоре и фауне Козлова мыса вошла в первую книгу об особо охраняемых природных территориях Тюменской области, которая была издана в 2022 году при поддержке «РН-Уватнефтегаза».