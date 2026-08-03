Представитель латвийской организации «Твои друзья» Каспарс Берзиньш, который занимается ремонтом конфискованных у нетрезвых водителей авто и передает их украинским военным, призвал сограждан чаще употреблять алкоголь ради снабжения Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Общественник пояснил, что волонтеры занимаются мелким ремонтом транспортных средств перед их последующей отправкой в зону конфликта. Необходимость в починке возникает из-за того, что изымаемые у нетрезвых водителей машины часто получают серьезные повреждения в дорожно-транспортных происшествиях или во время полицейских погонь.

«Пейте и поддерживайте Украину. Это наш слоган. Если у человека нет разума, он пьет и жертвует», — подчеркнул Каспарс Берзиньш в беседе с новостным порталом Латвийского телевидения.

Всего, согласно официальным ведомственным отчетам, латвийская сторона успела передать украинским формированиям 187 автомобилей за текущий год.

Практика передачи изъятых у нетрезвых водителей транспортных средств украинской стороне применяется латвийскими властями регулярно. Так, весной 2024 года Рига направила Киеву в качестве гуманитарной помощи партию из восьми подержанных легковых автомобилей. Общая оценочная стоимость конфискованных машин составила 18,5 тыс. евро. Предположительно, переданную технику распределили между подразделениями украинской армии и медицинскими учреждениями.

Параллельно стороны укрепляют взаимодействие в оборонной сфере. Так, министр экономики Латвии Виктор Влайнис сообщал, что по состоянию на июль 2025 года власти Латвии потратили на помощь Украине более 890 млн евро. Он добавил, что страна постоянно отправляет Украине как финансовую, так и гуманитарную поддержку.

В апреле 2024 года латвийские власти взяли на себя долгосрочные обязательства сроком на десять лет по поддержке украинской стороны в таких сферах, как кибербезопасность, разминирование территорий и развитие беспилотных технологий