Киев, 11 апреля, 2024, 16:09 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский подписал двустороннее соглашение о безопасности с президентом Латвии Эдгарсом Ринкевичсом, заявил 11 апреля глава офиса Зеленского Андрей Ермак.

Официальный тг канал президента Украины Владимира Зеленского

«Зеленский вместе с президентом Латвии Эдгарсом Ринкевичсом поставили подписи под двусторонним соглашением по безопасности между нашими странами», — написал он в Telegram-канале.

Ермак добавил, что Латвия будет предоставлять Украине военную помощь в размере 0,25% своего ВВП ежегодно.

Кроме того, Рига берёт на себя 10-летние обязательства по поддержке Киева в вопросах кибербезопасности, разминирования и беспилотных технологий.

Как передавало ИА Регнум, в марте в качестве гуманитарной помощи Латвия отправила Украине несколько автомобилей, конфискованных у пьяных водителей. Всего Киев тогда получил восемь подержанных легковых автомобилей стоимостью €18,5 тыс. Предположительно, эти автомобили передали частям украинской армии, а также украинским медицинским организациям.

В ноябре глава МИД Латвии Кришьянис Кариньш признал, что Рига вынуждена помогать Киеву, хотя и не рада этому. По его словам, на Западе понимают, что кризис на Украине не кончится быстро и придётся нести новые расходы.