Температурный рекорд обновлен в Москве 10 июля — днем в столице зафиксировали +33,7 градуса. Жаркая погода пришла в регионы центральной части России в начале недели, она сохранится и в эту пятницу, 11 июля. В безоблачные дни москвичи спасаются от рекордных температур в тенистых скверах, на пляжах, посещают открытые бассейны, аквапарки и даже освежаются в фонтанах.

Известия/Дмитрий Коротаев

В столице работает свыше 900 бассейнов, как минимум 40 из них — под открытым небом. Посетителей там немало: люди приходят компаниями, семьями, с детьми. Аналогичная ситуация характерна для аквапарков и водоемов.

Известия/Дмитрий Коротаев

Известия/Дмитрий Коротаев

РИА Новости/Сергей Бобылев

Городские пляжи тоже буквально ломятся от желающих окунуться, особенно в вечернее время и несмотря на то, что вода еще не успела полностью прогреться. Плавание сейчас, пожалуй, лучший вид спорта для любителей активного образа жизни. Всем, кто предпочитал дневные пробежки и занятия на турниках, приходится их переносить либо на раннее утро, либо на поздний вечер. Днем находиться под палящим солнцем невозможно.

Известия/Дмитрий Коротаев

РИА Новости/ Сергей Бобылев

РИА Новости/Максим Блинов

Еще один способ спасения москвичей от жары — тень в скверах и парках. Найти свободную лавочку под раскидистым деревом — задача не из легких. Их занимают сразу: мамы с детьми, отдыхающие на каникулах школьники, жители преклонного возраста. Вечерами в столичных парках отдыхающим предлагают различные активности. Можно посетить занятия по йоге, киносеансы, мастер-классы, концерты.

РИА Новости/ Сергей Бобылев

Известия/Дмитрий Коротаев

РИА Новости/Кристина Кормилицына

Городские фонтаны облюбовали дети. Бегающие сквозь бьющие холодные струи ребята — обычное явление для Москвы в такую погоду.

РИА Новости/ Сергей Бобылев

Известия/Дмитрий Коротаев

РИА Новости/Кристина Кормилицына

Для поддержки москвичей в дни жары в ряде поликлиник и центров госуслуг города организована бесплатная раздача питьевой воды. Также воду раздают на некоторых станциях метро. Горожанам напоминают, что в такую погоду следует отказаться от употребления жирного, соленого, алкоголя, физической активности на солнце и в принципе стараться минимизировать пребывание на улице днем.