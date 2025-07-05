Санкт-Петербург столкнулся с одним из самых сильных наводнений за последние 160 лет. Из-за резкого подъема уровня воды в Неве затоплены улицы и набережные города.

Александр Демьянчук/ТАСС

Вода повредила автомобили, затопила жилые дома, а сильный шквалистый ветер повалил деревья и рекламные конструкции. Очевидцы фиксируют на видео затопленные участки города. Вероятно, есть пострадавшие.

Алексей Даничев/РИА Новости

Александр Демьянчук/ТАСС

Александр Демьянчук/ТАСС

Ситуация осложняется сильными порывами ветра, достигающими 27 м/с на западе Ленинградской области. В некоторых районах города движение транспорта затруднено из-за подтоплений и упавших деревьев. Спасательные службы переведены на усиленный режим работы, а эвакуация жителей организована в самых пострадавших районах. Ожидается, что уровень воды в Неве может вырасти еще на 120 см.

Ольга Костромина/ТАСС

Александр Демьянчук/ТАСС

Алексей Даничев/РИА Новости

Алексей Даничев/РИА Новости

Это наводнение стало вторым за всю историю Петербурга в июле. Подобные явления происходят крайне редко. Последний раз такой подъем воды был зафиксирован более ста лет назад. Для защиты города от наводнений в 2011 году было завершено строительство комплекса защитных сооружений, включая дамбы и затворы.

Алексей Даничев/РИА Новости

Александр Демьянчук/ТАСС

Александр Демьянчук/ТАСС

На данный момент уровень воды в Неве уже достиг опасной отметки, и власти города принимают все возможные меры для предотвращения дальнейших разрушений. Работы по восстановлению и обеспечению безопасности продолжаются.