Праздник выпускников «Алые паруса — 2025» начался вечером 28 июня на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге. По традиции губернатор Александр Беглов поприветствовал молодых людей, окончивших школу, и ударил в рынду — корабельный колокол, тем самым дав старт торжеству.

Алексей Даничев/РИА Новости

Артем Пряхин/РИА Новости

«Алые паруса» — это праздник для выпускников всего мира. Этот праздник дарит вам Россия. В России живут смелые, добрые, искренние люди», — обратился Беглов к присутствующим.

Он добавил, что Петербург — это место, где сбываются мечты, и пожелал сегодняшним выпускникам загадать такую мечту и верить, что она непременно сбудется. Россия обеспечила будущее для представителей молодого поколения, перед которыми открыты все дороги, подчеркнул губернатор.

Владимир Смирнов/ТАСС

Алексей Даничев/РИА Новости

После речи Беглова на Дворцовой площади начался концерт, который вели Митя Хрусталёв и Дарья Блохина. Одной из первых вышла на сцену народная артистка России Надежда Кадышева, исполнившая песни «Течёт ручей» и «Широка река». Выпускники подпевали Кадышевой, водили хороводы, а потом скандировали вместе с ней: «Россия!»

После Кадышевой выступила группа The Hatters, солист которой аккомпанировал себе на скрипке. Композиции сопровождались красочным огненным шоу.

Петр Ковалев/ТАСС

Артем Пряхин/РИА Новости

Артем Пряхин/РИА Новости

Затем выпускников поздравили «Иванушки International», Bearwolf, основатель и лидер группы «Агата Кристи» Вадим Самойлов, Зара и другие. Концерт шел два с лишним часа.

Зрители увидели мультимедийное шоу с ключевыми моментами российской истории и образами будущего. Здесь были герои разных времен — от сказочных персонажей «Трех богатырей» до участников специальной военной операции.

Петр Ковалев/ТАСС

Алексей Даничев/РИА Новости

Петр Ковалев/ТАСС

В ходе прямой трансляции «Алых парусов» был показан фрагмент праздника выпускников в Мариуполе — городе-побратиме Санкт-Петербурга. Там торжество прошло 21 июня на городском пирсе с участием примерно 200 человек.

Кульминацией праздника стало водно-пиротехническое шоу с участием брига «Россия». Бриг под алыми парусами — главный символ праздника. Этот образ, по замыслу организаторов, созвучен чувству надежды и веры в будущее, первой любви и волшебства.

Владимир Смирнов/ТАСС

До выхода корабля в акваторию Невы пять реактивных установок «Катюша», установленных на Троицком мосту, сделали 200 выстрелов. Первый масштабный залп был дан в честь Победы в Великой Отечественной войне. За ним последовал второй — из 120 снарядов.

Одну из легендарных «Катюш» доставили представители патриотического объединения «Ленрезерв». Эта машина — уникальный музейный экспонат, сохранившийся с военных времен.

Алексей Даничев/РИА Новости

Торжественное мероприятие завершилось исполнением гимна России и фейерверком.

Праздник «Алые паруса» проводился в Ленинграде с 1968 по 1979 год. После длительного перерыва традицию возродили в 2005 году по инициативе акционерного банка «Россия», правительства Санкт-Петербурга и Пятого канала.