День России 12 июня отмечает вся страна. В эту дату в 1990 году первый Съезд народных депутатов РСФСР утвердил Декларацию о государственном суверенитете республики. Спустя два года Верховный Совет РФ подписал постановление о празднике, тогда же его стали отмечать. В 1994 году он получил статус государственного.

Максим Богодвид/РИА Новости Празднование Дня России в Казани

Виталий Аньков/РИА Новости Празднование дня России на набережной Спортивной гавани во Владивостоке

Масштабные гуляния с утра начались в разных районах столицы. На ВДНХ можно посетить Фестиваль исторической реконструкции «Штурм Парижа. 1814», а в парках Горького, «Кузьминки» и «Ангарские пруды» — мастер-классы, экскурсии и концертные программы. В Парке Победы на Поклонной горе работают 30 интерактивных зон. На Красной площади в 19:00 начнется большой концерт со звездами отечественной эстрады.

Дмитрий Ягодкин/ТАСС Празднование Дня России в Донецке

Дмитрий Ягодкин/ТАСС Празднование Дня России в Донецке

Александр Иванов/РИА Новости Празднование Дня России на площади Ленина в Мариуполе

Александр Река/ТАСС Празднование Дня России в Луганске

Россияне широко отмечают День России и в других регионах. В Санкт-Петербурге вечером по случаю праздника зажгут огни Ростральных колонн. Дворцовый, Троицкий мосты и мост Бетанкура получат световое оформление в цветах государственного флага. На Соборной площади Петербурга в 19:00 начнется концерт в рамках Всероссийского марафона классической музыки «Кантата. Россия».

Юрий Смитюк/ТАСС Празднование Дня России во Владивостоке

Роман Соколов/ТАСС Празднование Дня России в Краснодаре

В Тюмени 12 июня проходит юбилейный, 30-й фестиваль «Мост дружбы» с этноэкспозицией, ремесленными мастер-классами и культурной программой. В Мурманске состоялся забег с флагами РФ в «Долине уюта». Жители и гости Казани могут посетить фестиваль «Мозаика культур», а также поучаствовать в шествии в национальных костюмах, ярмарке и семейных активностях. В Курске проходит акция «Российский триколор», в рамках которой волонтеры раздают жителям флаги России и ленты, а маленьких горожан украшают тематическим аквагримом.

Максим Богодвид/РИА Новости Празднование Дня России в Казани

Праздничные мероприятия проходят и в новых регионах страны. В Антраците в ЛНР был развернут флаг России площадью более 2,4 тыс. кв м. Похожий флаг развернула молодежь Мелитополя в Запорожской области. В Геническе Херсонской области активисты выстроятся в форме флага России. Помимо этого, в регионе открыли памятный знак «Наша история». В Донецке, а также в Макеевке, Енакиево, Тельманово и Мангуше ДНР развернули флаг страны площадью 1,5 тыс. кв м.