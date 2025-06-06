Мусульмане 6 июня отмечают один из главных праздников ислама ―Курбан-байрам. Он также называется праздником жертвоприношения и знаменует собой окончание хаджа — ежегодного паломничества в Мекку.

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков Верующие в ожидании начала намаза у Московской соборной мечети в день праздника жертвоприношения Курбан-байрам. Москва

Курбан-Байрам (Ид аль-Адха) отмечается на десятый день 12-го месяца лунного календаря.

Мусульмане Москвы отметили Курбан-байрам молитвой у Соборной мечети. Богослужение возглавил глава Духовного управления мусульман РФ муфтий Равиль Гайнутдин. Здесь собрались около 80 тыс. человек. Всего, по данным ДУМ, в мероприятиях в российской столице приняли участие около 250 тыс. человек.

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков Верующие в ожидании начала намаза у Московской соборной мечети в день праздника жертвоприношения Курбан-байрам. Москва

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков Верующие в ожидании начала намаза у Московской соборной мечети в день праздника жертвоприношения Курбан-байрам. Москва

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков Верующие в ожидании начала намаза у Московской соборной мечети в день праздника жертвоприношения Курбан-байрам. Москва

В Подмосковье к Курбан-байраму подготовили более 40 площадок для праздничных молитв и 12 площадок для совершения обряда жертвоприношения.

Сотни тысяч мусульман встретили Курбан-байрам в Санкт-Петербурге. Верующие собрались у Соборной мечети. В связи с проведением праздника в городе вводились ограничения для движения автотранспорта.

Максим Блинов/РИА Новости Верующие на празднике Курбан-байрам в Московской соборной мечети

Мероприятия праздника Курбан-байрам проходят во всех муниципальных районах и городских округах Татарстана на 960 религиозных объектах. Среди них 76 объектов в Казани и два на открытых площадках в Альметьевском и Алькеевском районах.

Михаил Метцель/ТАСС Верующие во время намаза в Московской соборной мечети в день праздника жертвоприношения Курбан-байрам

Михаил Метцель/ТАСС Первый заместитель председателя Духовного управления мусульман России муфтий Дамир Мухетдинов. Московская соборная мечеть

Президент России Владимир Путин направил поздравление российским мусульманам по случаю Курбан-байрама. Глава государства отметил, что этот праздник служит единению людей, дарит верующим радость приобщения к богатейшему историческому, духовному наследию предков. Российский лидер также указал на то, что мусульманские организации активно, созидательно участвуют в жизни страны, уделяют большое внимание воспитанию подрастающего поколения, укреплению семейных ценностей, реализации масштабных инициатив в сфере культуры, образования, просвещения, благотворительности.

Егор Алеев/ТАСС Верующие во время намаза у мечети аль-Марджани. Казань

Максим Богодвид/РИА Новости Верующий на празднике Курбан-байрам в мечети аль-Марджани в Старо-Татарской слободе Казани

Праздник жертвоприношения посвящен пророку Ибрахиму. По легенде, во сне Всевышний попросил мужчину принести в жертву единственного сына Исмаила, который родился, когда мужчине было уже 86 лет. И Ибрахим отправился с сыном в долину Мина, чтобы исполнить волю Аллаха. Когда сын и отец хотели свершить задуманное, с небес спустился Всевышний и остановил Ибрахима, сказав, что тот доказал свою покорность.

Алексей Мальгавко/РИА Новости Верующие на празднике Курбан-байрам в Соборной мечети Омска

Константин Михальчевский/РИА Новости Верующие на празднике Курбан-байрам в мечети Янъы Джами в городе Саки

Владислав Ногай/ТАСС Верующие во время намаза у мечети Абу Бакр ас-Сыддык. Киргизия. Бишкек

Сергей Мальгавко/ТАСС Верующие во время намаза в Соборной мечети Симферополя. Крым

Жертву заменили на барана, и продолжают традицию по сей день. На месте произошедшего позже построили одну из святынь исламского мира — Мекку, куда каждый год стремятся мусульмане, чтоб повторить духовный подвиг пророка.

Егор Алеев/ТАСС Жертвенные бараны у мечети аль-Марджани в день праздника жертвоприношения Курбан-байрам. Казань

Суть праздника заключается в том, что верующие должны быть преданы Богу, соблюдать заповеди священного писания, быть милосердными, добродетельными и щедрыми.