Российские мусульмане отмечают Курбан-байрам
Мусульмане 6 июня отмечают один из главных праздников ислама ―Курбан-байрам. Он также называется праздником жертвоприношения и знаменует собой окончание хаджа — ежегодного паломничества в Мекку.
Курбан-Байрам (Ид аль-Адха) отмечается на десятый день 12-го месяца лунного календаря.
Мусульмане Москвы отметили Курбан-байрам молитвой у Соборной мечети. Богослужение возглавил глава Духовного управления мусульман РФ муфтий Равиль Гайнутдин. Здесь собрались около 80 тыс. человек. Всего, по данным ДУМ, в мероприятиях в российской столице приняли участие около 250 тыс. человек.
В Подмосковье к Курбан-байраму подготовили более 40 площадок для праздничных молитв и 12 площадок для совершения обряда жертвоприношения.
Сотни тысяч мусульман встретили Курбан-байрам в Санкт-Петербурге. Верующие собрались у Соборной мечети. В связи с проведением праздника в городе вводились ограничения для движения автотранспорта.
Мероприятия праздника Курбан-байрам проходят во всех муниципальных районах и городских округах Татарстана на 960 религиозных объектах. Среди них 76 объектов в Казани и два на открытых площадках в Альметьевском и Алькеевском районах.
Президент России Владимир Путин направил поздравление российским мусульманам по случаю Курбан-байрама. Глава государства отметил, что этот праздник служит единению людей, дарит верующим радость приобщения к богатейшему историческому, духовному наследию предков. Российский лидер также указал на то, что мусульманские организации активно, созидательно участвуют в жизни страны, уделяют большое внимание воспитанию подрастающего поколения, укреплению семейных ценностей, реализации масштабных инициатив в сфере культуры, образования, просвещения, благотворительности.
Праздник жертвоприношения посвящен пророку Ибрахиму. По легенде, во сне Всевышний попросил мужчину принести в жертву единственного сына Исмаила, который родился, когда мужчине было уже 86 лет. И Ибрахим отправился с сыном в долину Мина, чтобы исполнить волю Аллаха. Когда сын и отец хотели свершить задуманное, с небес спустился Всевышний и остановил Ибрахима, сказав, что тот доказал свою покорность.
Жертву заменили на барана, и продолжают традицию по сей день. На месте произошедшего позже построили одну из святынь исламского мира — Мекку, куда каждый год стремятся мусульмане, чтоб повторить духовный подвиг пророка.
Суть праздника заключается в том, что верующие должны быть преданы Богу, соблюдать заповеди священного писания, быть милосердными, добродетельными и щедрыми.