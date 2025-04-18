Эстония, 8 апреля, 2015, 11:09 — ИА Регнум. Также новый Кабинет министров равнодушен к проблемам пенсионеров, считает политик

На последних парламентских выборах в Эстонии и на последовавших за ними коалиционных переговорах правящих партий общественность страны не услышала предложений по развитию национальной экономики и увеличению доходов. Об этом сегодня, 8 апреля, сообщает эстонское издание «Столица» со ссылкой на депутата парламента от крупнейшей оппозиционной левой Центристской партии Хельмара Ленка. По мнению Ленка, другой проблемной точкой нового правительства является то, что оно «считает пенсионеров обузой, ему на них наплевать».

Депутат напомнил, что в то время, когда разница в ценах в соседней Финляндии и в Эстонии становится все менее заметной, средняя пенсия у северных соседей в четыре раза выше средней в Эстонии. Ленк убежден, что низкие пенсии в стране — принципиальная позиция праволиберального правительства: «Различие пенсий в Финляндии и Эстонии обусловлено тем, что в Финляндии социальной политике уделяют гораздо больше внимания. Нашему правому правительству наплевать на старых людей. В них видят скорее обузу для общества, забота за которой требует денег, которых государству не хватает». Ленк считает, что вся «забота» правящей Реформистской партии о пенсионерах выражается исключительно в рекламных предвыборных роликах.

Оппозиция Эстонии опровергает утверждения правительства о том, что на высокие пенсии в стране нет денег. «В действительности причина не только в деньгах, а все же в приоритетах, куда направлять эти деньги», — убежден Ленк, который приводит подсчеты, согласно которым Эстония могла без особых потерь для бюджета все 23 года независимости платить примерно на треть большие пенсии, чем сейчас. "В конце концов возникает вопрос, почему государство не может увеличить свою прибыль. Доходы нашего бюджета слишком малы, чтобы нормально содержать страну ", — отметил Ленк.