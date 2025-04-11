В храме Петра и Павла в Лефортово в пятницу, 11 апреля, прощаются с легендой российского андерграунда, рэпером Пашей Техником (Павлом Ивлевым).

Григорий Сысоев/РИА Новости Вынос гроба с телом рэпера Паши Техника после церемонии прощания в храме Петра и Павла

Музыкант умер 4 апреля в больнице тайского Пхукета. Ему было всего 40 лет. В свидетельстве о смерти врачи указали «септический шок», к которому привели «острая дыхательная недостаточность, острая почечная недостаточность и неуточненная пневмония». При этом экс-супруга Павла Ева Карицкая (Карина Мельничук) обвинила в смерти Техника его новую подругу, которая обеспечивала рэпера большой дозой запрещенных препаратов, после приема которых Паша оказался в больнице и неделю пролежал в коме.

Кроме того, в интервью телеведущей Ксении Собчак Ева рассказала, что Паша как будто предчувствовал свою смерть. По её словам, он говорил об этом еще до отъезда, и не только ей.

«Такое чувство, будто он действительно ехал туда, чтобы уйти. Перед вылетом сказал Маркусу: «Наверное, я там кони двину», — поделилась Ева.

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов Экс-жена артиста Ева Карицкая

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов Церемония прощания с рэпером Пашей Техником в храме Петра и Павла

Григорий Сысоев/РИА Новости Поклонники Паши Техника у храма Петра и Павла в Лефортово в Москве

Поклонники рэпера начали собираться у храма задолго до официального начала церемонии. С 10 утра около места прощания стоят несколько сотен людей. Церемония же была назначена на 12:00. Большая часть собравшихся — молодые люди, многим нет 18 лет.

Толпа желающих проводить кумира в последний путь перегородила дорогу и уже не помещается на тротуарах, из-за этого в районе храма образовались пробки. Мимо толпы не могут проехать даже трамваи.

Первым из публичных лиц на церемонии появился сын художника Никаса Сафронова Лука. Именно он занимался организацией прощания с Техником.

«Паше не давали долечиться люди из его окружения. Постоянно вытаскивали из рехаба под разными предлогами. Друзья наливали ему, подливали в колу виски, когда он был в завязке. Это была огромная трагедия — его окружение не давало ему прийти в себя, потому что в измененном состоянии он давал им деньги и хайп», — рассказал собравшимся у храма журналистам Сафронов.

Григорий Сысоев/РИА Новости Пианист, сын художника Никаса Сафронова Лука Сафронов-Затравкин перед началом церемонии прощания с артистом

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов Поклонники у храма Петра и Павла

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов Поклонники у храма Петра и Павла

Он также поделился, что Техник был нетранспортабелен. К нему приезжал российский консул, врач–реаниматолог из «Склифа», но перевезти рэпера в Россию было невозможно.

Накануне похорон Лука также сообщил со страниц своих соцсетей, что оплатить место на кладбище для рэпера пообещала Собчак, но слова своего не сдержала и отвечать на телефон перестала.

Ксения опровергла эту информацию в своем Telegram-канале, отметив, что помогала, пока Паша в был в больнице, а про похороны ничего не говорила.

«Я не занималась и не занимаюсь похоронами Паши Техника. Я даже не знаю, где он будет похоронен. Я сделала интервью, потому что мы были в контакте ещё с Таиланда, где я действительно пыталась помочь его спасти. Пожалуйста, прекратите распространять чушь», — сообщила она.

Ева только накануне похорон смогла рассказать пятилетнему сыну Павла о смерти отца.

«Конечно поплакали, но вроде как не критично отреагировал. Без суперистерики», — написала Ева потом в соцсетях.

Ярослав Чингаев/Агентство «Москва» Поклонники у храма Петра и Павла

Григорий Сысоев/РИА Новости Рэпер Птаха (Давид Нуриев)

Рамиль Ситдиков/РИА Новости Поклонники у храма Петра и Павла

В одном из своих интервью Техник признавался, что передаст в наследство своему сыну четыре московских квартиры. Однако исполнить обещание ему не удалось. По словам Луки Сафронова (Затравкина), всё имущество Паши уже давно принадлежит банкам.

«Квартира? Да какая там квартира, у них ипотека на 10 млн, это я знаю точно. Пока всё принадлежит банку», — ответил он на вопросы про наследство Техника.

Экс-супруга Техника прибыла на прощание одна, без сына Вани. На похороны отца маленький мальчик идти отказался.

«Больно смотреть на сына, который отказался ехать на похороны, потому что ему будет еще грустнее — так он мне сказал. Боже, за что?» — поделилась Ева.

Мама Паши Техника с самого утра просидела в храме у гроба сына с молитвенником в руках. К ней постоянно подходили приятели и коллеги Павла и что-то тихо шептали на ухо. Женщина в ответ лишь кивала, не отрывая взгляда от открытого гроба.

Менеджер Паши Техника Марк Яровный рассказал собравшимся у храма журналистам о последних часах жизни Павла. По его словам, незадолго до смерти Паша Техник был подключен к аппарату ИВЛ и нормально дышал. Но вскоре ему стало хуже.

Ярослав Чингаев/Агентство «Москва» Директор музыканта Паши Техника Марк Яровный

Рамиль Ситдиков/РИА Новости Поклонники у храма Петра и Павла

Ярослав Чингаев/Агентство «Москва»

«Мы возвращаемся. Уже он мертвый и отключен от всех аппаратов. Его уже готовят к отвозу в морг. Мы говорим: «Дайте попрощаться нам». Еще тело свежее, он только умер. Нам позволили это сделать. Там была Карина, супруга его, она плакала», — завершил свой рассказа Марк.

Паша Техник считается одним из легендарных исполнителей российского андеграунд-рэпа.

Он дважды сидел в тюрьме: пять лет за распространение и хранение синтетических наркотиков по статье 228, потом провел в колонии 11 месяцев за повторное вождение в нетрезвом виде.

Родился Павел в Москве и провел детство в районе Лефортово. В 13 лет он увлекся рэпом и основал группу Da Tape Konteyner, которая в 2004 году выпустила дебютный альбом «Эдвард Руки-Ножницы-Бумага».

К началу церемонии прощания около храма в Лефортово собралось больше тысячи желающих проводить рэпера в последний путь. Фанаты лезут через забор и скандируют имя кумира.

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов Поклонники у храма Петра и Павла

Григорий Сысоев/РИА Новости Поклонники у храма Петра и Павла

Ворота храма, где находится тело Паши, закрыли еще до начала прощания, но сотни поклонников это не останавливает. Ребята лезут через забор. Полиция пытается расчистить дороги у храма от скопления людей. На помощь полиции прибыл отряд ОМОНа. Начались первые задержания.

Прямой репортаж из автозака провел Максим Урядов, основатель проекта «Выжившие».

Его задержали за запуск беспилотника над поклонниками Паши Техника, которые пришли проститься с ним.

«Сотрудники полиции работают чётко, меня упаковали быстро», — написал Урядов у себя на странице.

После прощания Пашу Техника по решению родственников похоронят на Николо-Архангельском кладбище в Балашихе. Там же покоится бабушка рэпера и еще несколько близких. По желанию рэпера его похоронят в любимых люксовых вещах от Stone Islan и Burberry и в его любимых кроссовках.