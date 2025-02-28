Не только блины. Как в Москве отмечают Масленицу
28 февраля 2025
С 21 февраля по 2 марта в Москве проходит фестиваль «Московская Масленица». В его рамках действуют более чем 30 площадок проекта «Зима в Москве», которые оформлены в стиле русских сказок.
РИА Новости/Пелагия Тихонова
Во время фестиваля проходят народные гуляния и выступления музыкальных коллективов, богатырские турниры, забавы для всей семьи.
РИА Новости/Пелагия Тихонова
Валерия Калугина/ТАСС
Алена Новокшонова/ТАСС
РИА Новости/Станислав Красильников
РИА Новости/Пелагия Тихонова
РИА Новости/ Владимир Астапкович
РИА Новости/Пелагия Тихонова
Сергей Фадеичев/ТАСС
РИА Новости/Станислав Красильников
Валерия Калугина/ТАСС
Разумеется, не обойдётся без блинов — их на фестивале представят более 50 видов с 200 вариантами начинок.
1 и 2 марта на площади Революции пройдёт ледовое шоу «Масленица». В постановке задействованы ведущие отечественные фигуристы. В шоу зрители увидят калейдоскоп народных танцев, знакомящих с атмосферой масленичных гуляний.