С 21 февраля по 2 марта в Москве проходит фестиваль «Московская Масленица». В его рамках действуют более чем 30 площадок проекта «Зима в Москве», которые оформлены в стиле русских сказок.

РИА Новости/Пелагия Тихонова

Во время фестиваля проходят народные гуляния и выступления музыкальных коллективов, богатырские турниры, забавы для всей семьи.

РИА Новости/Пелагия Тихонова

Валерия Калугина/ТАСС

Алена Новокшонова/ТАСС

РИА Новости/Станислав Красильников

РИА Новости/Пелагия Тихонова

РИА Новости/ Владимир Астапкович

РИА Новости/Пелагия Тихонова

Сергей Фадеичев/ТАСС

РИА Новости/Станислав Красильников

Валерия Калугина/ТАСС

Разумеется, не обойдётся без блинов — их на фестивале представят более 50 видов с 200 вариантами начинок.

1 и 2 марта на площади Революции пройдёт ледовое шоу «Масленица». В постановке задействованы ведущие отечественные фигуристы. В шоу зрители увидят калейдоскоп народных танцев, знакомящих с атмосферой масленичных гуляний.